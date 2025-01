Børsfest i Europa – Adidas løfter DAX til all-time high

Europeiske aksjer fortsetter den nylige oppturen.

Den tyske aksjeindeksen, DAX, har onsdag nådd ny all-time high. I 10-tiden er den nye rekorden på 21.274,75 poeng, opp 1,1 prosent for dagen, og den syvende dagen med oppgang i Frankfurt. Så langt i år er oppgangen på 6,8 prosent.

Adidas bidrar markant til oppgangen onsdag, med et kursløft på over 6 prosent. Etter børsslutt tirsdag meldte sportsutstyrsprodusenten om bedre tall enn ventet. Driftsinntektene for hele 2024, ikke justert for valuta, steg 11 prosent år-over-år til 23,68 milliarder euro, mens konsensus ventet 23,06 milliarder. Bruttomarginen steg 3,3 prosentpoeng til 50,8 prosent, høyere enn konsensus på 50,3 prosent.

Samleindeksen for Europa, Stoxx 600, er opp 0,7 prosent til 529,66 poeng. Det gir en oppgang på 4,3 prosent så langt i år. Det er også ny all-time high, med foreløpig topp på 529,88 poeng.

Novo Nordisk er blant bidragsyterne onsdag, med 2,5 prosent oppgang til 587,50 danske kroner. Den nederlandske halvlederprodusenten ASML er opp 1,15 prosent til 740,80 euro.