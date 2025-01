Donald Trump løfter teknologiaksje

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,8 prosent og står i 19.908,99 poeng, mens Dow Jones stiger 0,3 prosent til 44.135,69 poeng. S&P 500 stiger 0,5 prosent til 6.081,30 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,57 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,0 prosent til 15,21.

«God dag for aksjer i går etter at tonen fra Trump var bedre enn fryktet for global handel. Trump annonserte Stargate, en satsing på infrastruktur innen kunstig intelligens som skal ledes og finansieres av privat sektor», skriver Handelsbanken i en rapport.

Oracle-løft

SoftBank, OpenAI og Oracle er tungvekterne som står bak Stargate. I løpet av tirsdagens handel steg Oracle-aksjen over syv prosent, mens den stiger ytterligere 10,1 prosent i åpningsminuttene onsdag.

Analytiker Roger Berntsen i Nordnet understreker at store infrastrukturprosjekter historisk sett har vært drivere for økonomisk vekst, global integrasjon og teknologisk innovasjon, samtidig som de har hatt betydelige geopolitiske effekter.

«Optimismen blant investorene samlet sett er tilsynelatende god etter Trumps første dag som president. Det ligger i kortene at Trump vil prioritere USA-Kina relasjonen tidlig i hans siste presidentperiode. I tillegg skal det satses tungt innenfor AI og infrastruktur knyttet til denne industrien», skriver Berntsen i en oppdatering.