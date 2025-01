Frykten blant investorene øker

Aksjemarkedene i USA har fått en solid start på 2025, med S&P 500 som nådde ny toppnotering onsdag, men en investeringsundersøkelse gjengitt av CNBC tyder på at det fortsatt er mye skepsis blant investorer.

Den siste ukentlige undersøkelsen fra American Association of Individual Investors (AAII) viste at bare 25,4 prosent av respondentene forventet at aksjer vil stige de neste seks månedene. På den andre siden forventet 40,6 prosent at aksjer ha en negativ utvikling i samme periode. Til sammenligning er de historiske gjennomsnittene for undersøkelsen 37,5 prosent optimistiske og 31 prosent pessimistiske.

«Forskjellen mellom AAII optimistisk og pessimistisk sentiment trekker mer mot det pessimistiske, selv om det amerikanske aksjemarkedet steg forrige uke,» skrev Stephen Suttmeier fra Bank of America i et notat. Han påpekte at indikatoren falt så lavt som -26 i november 2023.

Dette datapunktet fra november 2023 er et eksempel på hvorfor svakt sentiment kan være en grunn til optimisme. Det kom i løpet av et godt år for aksjemarkedet, men rett etter et nedsalg i markedet i oktober. Den frykten viste seg imidlertid å være uten grunn, og aksjemarkedet steg mot slutten av året og gjennom hele 2024.

RBC Capital Markets-strateg Lori Calvasina skrev i et notat at målingen er et tegn på at markedet har rom for å stige videre, men at det kan ta litt mer tid før investorenes selvtillit snur.

«Denne dataserien forteller oss at den nåværende perioden med treghet i aksjemarkedet kanskje ikke er over ennå, ettersom fire ukers glidende gjennomsnitt ennå ikke har falt til ett standardavvik under langtidssnittet, et nivå som bidro til å markere bunnpunktene i amerikanske aksjer høsten 2023,» sa Calvasina.