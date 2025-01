Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen torsdag:

Bjørn Kjos og familiens kryptobørs Norwegian Block Exchange har kollapset på børs, samtidig som bitcoin og andre kryptobørser har steget til himmels. Etter et kursfall på 96 prosent siden børsnoteringen i 2021 prises NBX nå til bare 39 bitcoins.

Resultatmessig er NBX også milevis unna det investorene ble forespeilet i 2020. Prognosene var overskudd på 68 millioner kroner i 2022, 219 millioner i 2023 og 464 millioner i fjor. I første halvår i fjor var inntjeningen negativ på nesten 10 millioner.

Teodor Sveen-Nilsen, analytiker i SpareBank 1 Markets, frykter enorme tap for Equinor. Etter at Donald Trump kom til makten i USA mener Sveen-Nilsen at det er grunn til å stille spørsmål rundt Equinors forventede skattefordeler ved havvindprosjektet Empire Wind.

Han ser risiko for at investeringen på 7 milliarder dollar går tapt – det vil si 79 milliarder kroner. Han mener også at prosjektet utenfor New York er veldig lite lønnsomt, og krever nå at Equinor vraker det.

Oljefondsjef Nicolai Tangen har privat kjøpt fire parkeringsplasser på Tjuvholmen i Oslo for totalt 6 millioner kroner. Han står imidlertid bare registrert med én bil på norske skilter.

I 2023 ble det kjent at Tangen hadde kjøpt en av de fineste leilighetene på Tjuvholmen for 84 millioner. I tillegg har han to hytter i Blindleia og en ny, eksklusiv hytte ved Sundvollen.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Oljefondets sjef Nicolai Tangen, som tror på Donald Trump. Tangen er mannen som vet hva han gjør, så ingen vil vel utfordre ham her.

Trump klarte den første dagen på jobben å undertegne på en rekke tiltak som kan bli svært negative for USA, Europa og resten av verden. Ser vi på økonomien alene, er vi ikke så optimistiske som Tangen, skriver Hegnar.

Norge: Norges Bank rentebeslutning, kl. 10.00