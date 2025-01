I en ny undersøkelse kommer det frem at et rekordantall amerikanske selskaper i Kina enten vurderer å flytte deler av virksomheten ut av landet eller allerede er i gang, skriver Financial Times.

Dette skjer samtidig som de geopolitiske spenningene øker, spesielt med tanke på Donald Trumps retur til Det hvite hus.

Dobling

Ifølge den årlige undersøkelsen fra American Chamber of Commerce in China (AmCham) vurderer 30 prosent av respondentene alternative leverandører eller relokalisering av produksjon. Dette er dobbelt så mange som i 2020.

– Jeg ser ingen grunn til å tro at bilaterale investeringer vil øke i løpet av de neste par årene, sier AmCham-president Michael Hart.

– Selskaper styrker forsyningskjedene ved å investere andre steder, sier han og legger til at han ville vært bekymret om han hadde ansvaret for kinesisk investeringspolitikk.

Økende spenninger mellom USA og Kina, inkludert Trumps tollplaner, skaper usikkerhet. En AmCham-undersøkelse fra oktober-november viser at 44 prosent av selskapene som vurderer å flytte, peker på spenninger innen handel som hovedårsak. Pandemiens effekt på forsyningskjeder har også forsterket behovet for «risikohåndtering», skriver FT.

Når bedrifter flytter er det primært til andre utviklingsland i Asia, noe 38 prosent gjør.

Investeringstørke

Ifølge FT forsøker kinesiske myndigheter å forbedre investeringsklimaet etter at utenlandske investeringer har tørket inn og nådd rekordlave nivåer. Kinas direkte investeringsforpliktelser, en indikator på utenlandsk kapital som strømmer inn i landet, utgjorde omtrent 33 milliarder dollar i 2023.

Dette er en nedgang på 82 prosent fra året før og det laveste årlige nivået siden 1993.

I tillegg melder utenlandske selskaper om utfordringer knyttet til økt konkurranse fra lokale aktører og uklare regler for databehandling.

Likevel sier en tredjedel av de spurte at til tross for spenningene har investeringsklimaet bedret seg, en økning på 5 prosentpoeng fra året før.