Bank of Japan dobler renten – bred børsoppgang i Asia

I Japan stiger Nikkei 0,10 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,16 prosent, etter at Bank of Japan i natt doblet styringsrenten.

Den japanske sentralbanken økte da renten med 0,25 prosentpoeng til 0,5 prosent. Det er den høyeste renten siden 2008, og helt i tråd med det økonomene på forhånd hadde ventet.

Sentralbanken har signalisert at det kan bli flere rentehevinger, men understreker også planen om å være svært forsiktig for å sikre at økonomien i landet holder seg stabil.

Etter avgjørelsen svekket den japanske yenen seg marginalt til 155,18 mot dollar.

Fra Japan meldes det også fredag at kjerneinflasjonen i landet steg til 3 prosent på årsbasis i desember. Det er det høyeste på 16 måneder.

I Kina klatrer Shanghai Composite 0,92 prosent, CSI 300 er opp 0,99 prosent, og Hang Seng i Hongkong legger på seg 2,01 prosent.

Kospi i Sør-Korea styrkes 0,61 prosent.

Ellers i Asia er Nifty 50 i India opp marginale 0,03 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,36 prosent, mens Straits Times i Singapore er ned 0,09 prosent.