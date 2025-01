Foreslår et utbytte på 5 milliarder

Gjensidige Forsikring løftet i fjerde kvartal resultatet før skatt til 1.605,3 millioner kroner, opp fra 1.574,6 millioner i samme periode året før. Analytikerne hadde ifølge TDN Direkt på forhånd ventet et resultat på 1.408 millioner kroner.

Ifølge selskapet er bakgrunnen fortsatt sterk inntektsvekst og en forbedret combined ratio.

Combined ratio i fjerde kvartal var på 83,3 prosent, ned fra 91,9 prosent i samme kvartal i 2023. I forkant hadde analytikerne ventet 86,5 prosent. Tallet er et sentralt nøkkeltall innen forsikring, og er en sammenstilling av kostnader og engangsutbetalinger mot forsikringspremier. Jo lavere dette tallet er, desto høyere er lønnsomheten.

– Vår sterke vekst er veldig oppmuntrende, og vi er svært fornøyde med å se at vår solide innsats har resultert i forbedret lønnsomhet i fjerde kvartal, sier konsernsjef Geir Holmgren.

Selskapet forslår nå et ordinært utbytte på 4.500 millioner, tilsvarende 9 kroner pr. aksje. I tillegg foreslås det i tillegg et ekstraordinært utbytte på 500 millioner kroner, tilsvarende 1,00 krone pr. aksje.

Betydelig bedring

Forsikringsinntektene økte i fjerde kvartal 11,6 prosent til 10.019,0 millioner kroner.

Skadeforsikringsvirksomheten endte dermed opp med et resultat på 1.669,9 millioner kroner, mot ventet 1.287 millioner. I fjerde kvartal 2023 var forsikringsresultatet på 725,2 millioner kroner.

Oppturen kom som følge av høyere forsikringsinntekter og lavere skadeprosent, hovedsakelig drevet av vellykkede målrettede pristiltak.

For hele 2024 påpeker selskapet at de leverte på alle de årlige finansielle målene unntatt combined ratio.

«Konsernet vil fortsette å iverksette målrettede tiltak for å bedre lønnsomheten og levere på de finansielle målene for 2025 og 2026», heter det.

– Vi er trygge på å levere på våre mål for de neste to årene. Vi vil fortsette å fokusere på lønnsom vekst, og ytterligere forbedre den operasjonelle effektiviteten, noe som sammen med vårt sterke produkttilbud bør love godt for fortsatt solide resultater og attraktiv avkastning, sier Holmgren.