Orkla selger nå hele sin vannkraftportefølje for 6,1 milliarder. Selskapets estimerte regnskapsmessige gevinst vil være på omtrent 5 milliarder kroner.

Analytikerne har i sine regneark før salget verdsatt porteføljen til cirka 3 milliarder kroner. Markedsverdien til Orklas egenkapital er 100 milliarder.

Under sin kapitalmarkedsdag tilbake i november 2023 kommuniserte selskapet at de undersøkte muligheter for vannkraftporteføljen, inkludert et potensielt salg.

– Orkla er et industrielt investeringsselskap med fokus på merkevarer og forbrukerorienterte virksomheter. Ved å selge vannkraftporteføljen reduserer vi kompleksiteten og leverer på vår kommuniserte strategi, sier Orkla-sjef Nils K. Selte.

To transaksjoner

Porteføljen eies før salget av de tre holdingselskapene Sarpsfoss Limited, Orkla Energi AS og Trælandsfos Holding AS. Ifølge børsmeldingen gjøres salget i to separate transaksjoner.

Hafslund kjøper 90 prosent og Svartisen Holding kjøper 10 prosent av Sarpsfoss. Der består de underliggende eiendelene av elvekraftproduksjon i Sarpefossen og Mossefossen, med en samlet gjennomsnittlig årlig produksjon på 536 GWh.

Å Energi er kjøperen av Orkla Energi AS , som igjen eier 85 prosent av AS Saudefaldene, og Trælandsfos Holding.

Kraftvirksomheten i Sauda er ifølge meldingen regulert av en leieavtale med Statkraft som løper til 31. desember 2030. Etter utløpet av denne leieavtalen vil eiendelene bli overlevert til Statkraft i bytte mot en avtalefestet kompensasjon. Den gjennomsnittlige årlige produksjonen er på 1.860 GWh, hvorav 1.072 GWh er underlagt faste leveringsforpliktelser.

Trælandsfos-eiendelene har en gjennomsnittlig årlig produksjon på 61 GWh.