USAs nylig innsatte president Donald Trump vakte torsdag oppsikt da han under sin virtuelle opptreden på World Economic Forum i Davos la press på Federal Reserve ved å kreve umiddelbare rentekutt.

ANKLAGES: Bank of America-sjef Brian Moynihan (t.v.) og JPMorgan-sjef Jamie Dimon. Foto: Bloomberg

– Og på samme måte bør rentene senkes over hele verden, fortsatte presidenten ifølge CNBC.

Senere fulgte han opp overfor pressen og uttrykte en forventning om at Fed lytter til ham og at han vil ta en prat med sentralbanksjef Jerome Powell når tiden byr seg.

Powell har tidligere understreket hvor viktig sentralbankens uavhengighet er, og ofte insistert på at Fed ikke tar beslutninger basert på politiske hensyn. Trump har ikke lovfestet myndighet over sentralbanken, selv om han nominerer medlemmer til Fed-styret.

Angrep banksjefer

Presidenten hadde også mer skyts på lager. I en spørsmål- og svarseksjon etter torsdagens Davos-opptreden anklaget Trump sjefene for to av USAs største banker – Brian Moynihan i Bank of America og Jamie Dimon i JPMorgan – for ikke å betjene konservative.

– Jeg håper dere begynner å åpne bankene deres for konservative, fordi mange konservative klager over at bankene ikke lar dem gjøre forretninger i banken – inklusive et sted som heter Bank of America, sa Trump ifølge CNBC.

– Du og Jamie og alle andre, jeg håper dere vil åpne bankene deres for konservative, for det dere gjør er galt, fortsatte han.

Bankene benekter

Moynihan, som var blant noen få utvalgte toppsjefer til å delta i spørsmålsrunden, svarte ifølge kanalen ikke umiddelbart på anklagen.

ANKLAGER: Delstatsadvokat i Kansas Kris Kobach. Foto: NTB

Begge bankene har i etterkant benektet anklagen som CNBC mener kan ha røtter i påstander delstatsadvokat Kris Kobach i Kansas fremsatte i et brev til Moynihan i april i fjor.

I brevet ble banken beskyldt for å ha avsluttet konti tilhørende «flere religiøse grupper med mainstream-synspunkter de siste tre årene.»

I et svarbrev til Kobach i mai forsikret Bank of America om at «religiøs tro eller politiske synspunkter aldri er en faktor i beslutninger tilknyttet kunders konti.»

Milliardær-anklage

Innflytelsesrike personer i Trumps omgangskrets har rettet lignende påstander mot storbankene.

ANKLAGER: Andreessen Horowitz-gründer Marc Andreessen. Foto: Bloomberg

Kanalen trekker frem venture-milliardær Marc Andreessen som i en podcast med Joe Rogan i november hevdet at flere titalls gründere hadde fått sine konti avsluttet de siste årene.

Andreessen har tidligere uttalt at han rådgir Trump i teknologispørsmål.

Bank of America steg 1,3 prosent i torsdagens handel på Wall Street, mens JPMorgan noterte seg for en oppgang på 1,2 prosent ved stengetid.