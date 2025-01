Oslo Børs har hatt en knallstart på 2025. Dette skjer selv om globale tolltariffer nå suksessivt skal iscenesettes, amerikanske selskapsmultipler er på snittnivåer som neppe er forenlig med nye kursrykk på Wall Street, samtidig som langrentene både her hjemme og internasjonalt tikker en vei, oppover. Samtidig er Donald Trump helt tydelig på at oljeprisen må ned – mye ned – ikke bare for å gi landets egne innbyggere billigere energiregninger kommende år, men også for å lokke frem den russiske presidenten til fredsforhandlingsbordet. Trumps oljesignaler er dårlig nytt for en oljetung Oslo Børs – og en liten forsmak på hva børsen kan ha i vente, får man ved å titte på den ledende energiindeksen, som bare den siste uken er ned over fire prosent. Kapital gjentar derfor sitt aksjebudskap om å trå ytterst varsomt på Oslo Børs, en børs som denne uken like godt satte ny rekord da Hovedindeksen nådde 1.500 poeng. Og rekordnivået tipper vi nås fordi det sannsynligvis er så mange investorer som altså er livredde for ikke å få med seg ytterligere kursoppganger, selv i en tid der selskap etter selskap handles til nye toppnoteringer.

Også Wall Street har hatt en god start på året, og den ledende referanseindeksen S&P 500 er siden årsskiftet opp med rundt fire prosent. Som nevnt er USA-aksjene svært dyre, faktisk prises indeksen til nesten 40 ganger sin inflasjonsjusterte snittinntjening over de ti siste årene. Dagens nivåer har en ikke sett siden innmarsjen til dot com-smellen, det vil si i desember 1999. Verdt å huske er strategirapporten Goldman Sachs presenterte i fjor høst. Der er hovedbudskapet at amerikanske aksjer i det alt vesentlige har nådd toppen, på grunn av stive multipler og at selskapenes lønnsomhetsnivåer sannsynligvis vil flate ut i tiden som kommer. Verdens desidert mektigste investeringsbank spår at den nominelle totalavkastningen for S&P 500-indesken bare blir på tre prosent årlig frem til 2034. Trekker man så ut inflasjonen nærmer årlig estimert realavkastning seg bare litt over en prosent.

Gitt slike prognoser, er det ikke usannsynlig at man vil se en reell kapitalstrøm ut fra Wall Street og inn i rentemarkedet. Lange amerikanske statsobligasjonsrenter gir en investor en risikofri avkastning på over fire og en halv prosent, et nivå som kan friste mange Wall Street-investorer i en tid med så ulne aksjeutsikter som nå. Skulle dette spille seg ut, er det klart tyngende også for Oslo Børs, når man vet hvor sterkt vår egen børs korrelerer med det amerikanske aksjemarkedet.

God helg og god lesning!

Sigurd E. Roll, Investoransvarlig Kapital