UBS' globale aksjestrateg Andrew Garthwaite har laget sin egen boble-sjekkliste, der han sammenligner dagens forhold med dot-com-boblen på slutten av 1990-tallet og den japanske eiendom- og aksjeboblen på 1980-tallet.

Her peker han på at 6 av 7 betingelser er oppfylt for at det amerikanske aksjemarkedet er i en boble.

Slutt på et strukturelt bullmarked: Sjekk. UBS definerer et strukturelt bullmarked som når aksjer overgår obligasjoner med minst 5 prosent per år i løpet av en 10-årsperiode.

Profitt under press: Sjekk. Inntjeningsveksten avtar, særlig i sykliske sektorer.

Tap av bredde: Sjekk. En håndfull teknologigiganter – kalt «The Magnificent Six,» som ikke inkluderer Tesla – driver oppgangen markedet, mens mindre aksjer ligger etter. Det gjennomsnittlige 12-måneders fremtidige pris/inntjening-forholdet for disse teknologigigantene som Nvidia og Apple er 28, mens det historiske (trailing) pris/inntjening-forholdet er 34.

25 år siden siste boble: Sjekk. Det har gått omtrent 25 år siden dot-com-boblen sprakk.

“At this time is different”-fortellingen: Sjekk. Investorer satser stort på generativ AI som en «game-changer» for den fremtidige produktivitetveksten.

Spekulative småinvestorer: Sjekk. Private hobby-investorer strømmer til spekulative eiendeler, fra meme-aksjer til krypto.

Løs pengepolitikk: Ikke ennå. For øyeblikket er situasjonen det motsatte av Greenspan-dilemmaet, ettersom de langsiktige gjeldsrentene har økt, til tross for at de kortsiktige rentene har falt. Dette svekker effekten av Federal Reserves renteheving på 100 basispunkter.

Garthwaite peker imidlertid på mulige begrunnelser for en boble. Den ene ville være, i hovedsak, at AI faktisk fører til en stor produktivitetsøkning, for eksempel på 2 prosentpoeng fra 2028.