Verdane-kontrollert selskap politianmeldt

Bianca Ingrossos kosmetikkselskap, Caia Cosmetics, har blitt politianmeldt av det svenske Kjemikalietilsynet, ifølge Dagens Industri.

Det er snakk om at et ulovlig stoff har blitt funnet i en av selskapets sminkeblyanter.

Bianca Ingrosso, som forøvrig er datter av Pernilla Wahlgren, er en av Sveriges største influencere. Hun startet opp kosmetikkmerket Caia Cosmetics i 2018. Siden har selskapet blitt en enorm suksess.

Private equity-selskapet Verdane snappet tidlig opp utviklingen, og kjøpte rett over 50 prosent av sminkemerket i 2020. Salgssummen var på 200 millioner svenske kroner. I dag eier Verdane over 60 prosent av selskapet.

Rakettfart

Caia Cosmetics omsatte for 411 millioner svenske kroner med et tilhørende resultat etter skatt på 46 millioner i 2022. Eierne tok ut et utbytte på 50 millioner kroner samme år.

Ifølge ubekreftede tall rapportert av Mergermarket, skal merket ha omsatt for over 50 millioner dollar i 2023, tilsvarende en vekst på 30 prosent fra fjoråret. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) skal ha vært 20 millioner dollar.



Selskapet har vokst i rakettfart. I 2019 omsatte selskapet for 55 millioner kroner og satt igjen med et resultat før skatt på 5,6 millioner kroner. I oppstartsåret, 2018, solgte Caia Cosmetics kosmetikk for rundt 9 millioner og satt igjen med et resultat før skatt på rett i underkant av 2 millioner.

Fluorholdig stoff

Produktet «Caia Duo Eye Pencil» skal angivelig inneholdt et forbudt såkalt PFAS-stoff. Stoffet som heter «perfluorononyl dimethicon» er ekstremt vanskelig å bryte ned og kan ha skadelige effekter på mennesker og miljø, understreker Kjemikalietilsynet i sin anmeldelse til politiet.

«Disse stoffgruppene kan ha alvorlige og irreversible negative effekter på både miljø og menneskers helse», heter det.

Stoffene er også mistenkt som kreftfremkallende og kan ha negative effekter på reproduksjon.

Caia Cosmetics annonserte i april at produktet var fjernet fra sortimentet og selskapets nettside. Kjemikalietilsynet opplyser i anmeldelsen at det ikke hvor mye som ble omsatt før produktet ble fjernet.