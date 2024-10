Hvor mange kjøper luksusklokker, og hva ønsker de seg? Det er tema i en undersøkelse gjennomført av Chrono24.com, verdens største plattform for kjøp og salg av – primært brukte – klokker. I samarbeid med YouGov spurte de mer enn 2.100 tyskere over 18 år rundt nettopp dette. Her er noen takeaways fra rapporten “First Time Buyer Report”, hvis del 1 ble publisert i september:

En av fire spurte eide allerede en luksusklokke, eller vurderte å kjøpe en. Blant yngre var andelen enda større, mer enn en av tre. Interessen var størst i de tre aldersgruppene 18 til 24, 25 til 34 og 35 til 44.

Chrono24 Plattform for kjøp og salg av klokker

Selgere er både private og bedrifter

Verdens største av sitt slag, med over 550.000 klokker til salgs

Mest populær innen luksussegmentet blant førstegangskjøpere var Rolex (17 prosent) Fra Chrono24s undersøkelse

33 prosent av mennene og 19 prosent av kvinnene som deltok i undersøkelsen hadde allerede kjøpt eller var potensielle kjøpere.

Hva gjelder planer om å faktisk kjøpe en ny luksusklokke i løpet av det neste året, var Gen Z (generelt omtalt som folk født mellom 1997 og 2012, i undersøkelsen de mellom 18 og 24 år) absolutt den gruppen hvor flest svarte ja – dobbelt så sannsynlig som hos gjennomsnittspersonen.

Design er viktigst

Førstegangskjøpere ble også spurt om hvilke kvaliteter som var viktige for dem når de vurderte en ny klokke. Øverst på prioriteringslisten var design (hos nærmere 50 prosent av de spurte). Videre var urverkets kvalitet og merkevaren innen topp tre av faktorene. 40 prosent svarte at hvor godt en klokke holdt seg i verdi også var viktig for dem, tett fulgt av kjøpspris. På topplisten var også faktorer som modellens historie og hvor sjelden klokken er.

Mest populære blant førstegangskjøpere: Rolex, Omega, Seiko, Breitling, Tag Heuer, Cartier, Tudor og Tissot. Foto: Produsentene / Fotomontasje: Kapital

Rolex øverst på ønskelisten

Chrono24 skriver i pressemeldingen for undersøkelsen at de også har gravd i egne data fra transaksjoner på handelsplattformen, som supplement til den aktuelle rapporten.

Les også Stor Netflix-satsning om norske laksemilliardærer Den norske oppdrettsnæringen blir satire i ny Netflix-satsing under navnet “Milliardærøya”.

Mest populær innen luksussegmentet blant førstegangskjøpere var Rolex (17 prosent), etterfulgt av Omega (13 prosent) og Seiko (11 prosent). Noe lenger ned på listen, i synkende rekkefølge, finner vi Breitling, Tag Heuer, Cartier, Tudor og Tissot. 2,7 prosent hadde sistnevnte sveitsiske merke som sitt førstevalg.

– Rolex-klokker er universelt gjenkjent som et symbol på prestisje og holder seg relativt stabilt i verdi. Så det kommer ikke som noen overraskelse at den tradisjonelle, sveitsiske merkevarens modeller er spesielt populære blant førstegangskjøpere, skriver Chrono24s representat Balazs Ferenczi i pressemeldingen.