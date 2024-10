Algerie skal investere store summer på å styrke landets avsaltingsanlegg, som for øvrig er Afrikas største anlegg for omgjøring av saltvann til ferskvann, skriver Bloomberg mandag.

Landet skal bruke 5,4 milliarder dollar, tilsvarende om lag 58 milliarder norske kroner, på å utvide prosjektet med fem nye anlegg som skal starte opp i løpet av året.

Anleggene skal kunne øke den totale produksjonskapasiteten fra 2,2 millioner til 3,7 millioner kubikkmeter ferskvann pr. dag, ifølge avisen, som viser til uttalelser fra adm. direktør Lotfi Zennadi i Algerian Energy Co. Han skal ha lagt til at det foreligger planer for ytterligere seks nye anlegg innen 2030.

Myndighetene investerer 2,4 milliarder dollar i første fase og 3 milliarder dollar i andre fase, og hvert av de 11 anleggene vil kunne produsere 300.000 kubikkmeter drikkevann pr. dag. Dette skal kunne føre til en total kapasitet på omtrent 5,8 millioner kubikkmeter ferskvann pr. dag innen 2030.

AEC, som er et datterselskap av det statlige oljeselskapet Sonatrach, skal eie og drive anleggene.

Mindre regn

Satsingen på nye anlegg kommer som følge av at Algerie har sett en dramatisk nedgang i nedbør de siste 20 årene, med uttørkede reservoarer og flere skogbranner. I juni brøt det ut protester i en tørkerammet landsby da myndighetene innføre vannrasjonering, skriver Bloomberg.

Algerie setter seg mål om å hente 60 prosent av drikkevannet fra avsaltning innen 2030 sammenlignet med 42 prosent i dag.

Å produsere ferskvann fra havvann via omvendt osmose er en kostbar prosess som for det meste er brukt av de rike landene på den arabiske halvøya, der verdens største anlegg ligger i Dubai.

Må bruke gass

De algeriske myndighetene skal ikke ha kommentert hvor mye naturgass som vil kreves for å produsere elektrisiteten til anleggene.

Algerie, som er en av medlemmene i oljekartellet Opec, har fått en oppsving i inntektene etter Russlands invasjon av Ukraina, ettersom landet leverer store mengder gass til Europa. Hvis avsaltingsanleggene påvirker gasseksporten, kan inntektene imidlertid få seg en smell.

Ellers i Afrika sikter Marokko på å bruke 3,1 milliarder dollar på avsaltingsanlegg. Sør-Afrika vurderer også avsalting for å øke vannforsyningen i Cape Town, som var farlig nær å gå tom for vann i 2018.