Når Artemis III – en romekspedisjon ledet av NASA – etter planen skal iverksettes om tidligst to år, vil det i så fall være første gang mennesker har gått på månen siden 1972. Fire astronauter skal bruke omtrent 30 dager på oppdraget, med mål om å utforske området rundt månens sørpol.

Astronautene som skal bruke en uke på forskning på bakken, vil naturligvis være ikledd romdrakter, som ikke nødvendigvis er kjent for å være designet med mote i mente. Heller påtenkt pur funksjon og topp sikkerhet. Men denne gangen er draktene ikke bare designet av ingeniører, men også av ingen ringere enn det italienske motehuset Prada. Da er det kanskje lov å forvente litt stilmessig schwung.

Prada Italiensk motehus grunnlagt i 1913

Selger alt fra vesker til parfyme og klær

Eier datterselskaper som Miu Miu og Chruch’s

Omsatte i 2023 for 4,7 milliarder euro

Den nye romdrakten ble lansert på en romfartsmesse i Milan i oktober, og er utviklet i samarbeid med Axiom Space. Sistnevnte er et ikke-statlig romselskap som for tiden også holder på med å bygge en kommersiell romstasjon (i første omgang ment å koble seg på den internasjonale romstasjonen ISS), den første av sitt slag om den blir virkelighet.

Elon Musks SpaceX er for øvrig også involvert i Artemis-ekspedisjonen, og stiller med landingsfartøyet som tar astronautene ned på (og opp fra) månens overflate.

Foto: Axiom Space

Prada-touch

Se på bildet, og det er ingen tvil om at det er en romdrakt vi snakker om – ikke en joggedress med stor logo. Det er nokså mye som må med og på plass for å lage en drakt som skal tåle store påkjenninger og holde astronauten i live. Av tech kan den blant annet by på et system for å mate astronauten med næring, diverse kommunikasjon, en rekke kameraer og en slags ryggsekk med alt en ellers skulle trenge for å operere på månen. Hanskene er skreddersydd til brukeren.

Hva som hinter mest om Pradas involvering (som handler om draktens ytre lag), er nok de røde stripene, en signaturdetalj kjent fra merkets klær. Prada selv skriver i en pressemelding at de også har bidratt med sin knowhow om materialvalg, funksjoner og syteknikker.

Drakten er unisex og kommer i én størrelse som skal passe “alle”.