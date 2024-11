Prisen er vesentlig høyere denne gangen.

Forrige gang den italienske kunstneren Maruizio Cattelans verk “Comedian” ble solgt var under kunstmessen Art Basel Miami i 2019. På en utstilling tilhørende det velkjente parisiske galleriet Perrotin hadde Cattelan enkelt og greit gaffateipet en (ekte) moden banan (som han hadde kjøpt på et lokalt supermarked) til en hvit vegg. Prisen var 120.000 dollar. Og verket ble solgt, til en fransk samler.

Salget skapte overskrifter over hele verden, både i og utenfor kunstverdenen. Den gangen sto forresten dollaren i omtrentlig ni kroner, hvilket gjør at prisen i 2019-kroner var rundt 10,8 millioner norske kroner. Senere ble enda en utgave av verket solgt for den samme prisen – også det til en franskmann. En tredje ble kjøpt og senere donert til Guggenheim i New York, ifølge Artnet.

Cattelan fortalte i 2019 til Artnet at han hadde arbeidet med verket i ett års tid. Først hadde han forsøkt å lage det i bronse og harpiks. Men en dag hadde han våknet opp og bestemt seg for at “en banan er ment å være en banan”.

Italiensk kunstner: Maurizio Cattelan. Foto: Getty Images

“Comedian” ble en big deal. En kontroversiell greie, som provoserte, men som også fikk usedvanlig stor oppmerksomhet. Det hele er litt i kunstnerens stil. Cattelan er kjent for satiriske arbeider, som også tuller med kunstverdens koder.

Og nå rir kunstbananen igjen, altså.

Denne gangen skal Cattelans verk ikke selges til fastpris, men på auksjon. Prisen? Vel, den blir trolig vesentlig høyere enn i 2019. I hvert fall om vi skal tro estimatene. Auksjonshuset selv har satt prisestimatet til mellom 1 og 1,5 millioner. Dollar.

Maurizio Cattelan Italiensk kunstner født i 1960.

Kjent for satiriske og ofte selvironiske arbeider, som også tuller med kunstverdens koder.

Laget overskrifter over hele verden med et verk som bestod av en banan gaffateipet til en hvit vegg i 2019. Verket ble den gangen solgt for 120.000 dollar. Store norske leksikon, Snl.no

Eksemplaret er et av tre. Ifølge kunstavisen The Art Newspaper, får man med på kjøpet et ekthetsbevis. For ikke å nevne instruksjoner fra Cattelan, som beskriver hvordan den nye eieren skal henge opp verket på veggen selv.

Til å spise opp

For øvrig har det ikke vært stille rundt “Comedian” siden 2019 og til nå. Bananinstallasjonen ble stilt ut på Leeum Museum of Art i Seoul i Sør-Korea i fjor. Da omtalte Kapital en hendelse som skal ha skjedd på utstillingen, og siterte BBC News, hvor en student hadde spist kunstverket. Han hadde angivelig ikke skjønt at det var snakk om et kunstverk. Museet erstattet snarlig bananen, noe som uansett skulle gjøres hver tredje dag, dette etter kunstneren Cattelans instruksjoner, ifølge en artikkel i Euronews.

Apropos bespisning: Episoden i Seoul var ikke unik. Allerede på den aktuelle Basel-messen hvor bananen ble vist for første gang i 2019, gjorde den amerikansk-georgiske performancekunstneren David Datuna (1975–2022) et stunt hvor han rev av teipen, skrellet og spiste bananen. Den gangen ble også bananen raskt erstattet i etterkant.

Den aktuelle auksjonen skal foregå hos Sotheby’s i New York 20. november.