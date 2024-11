I år fyller den amerikanske motemogulen Ralph Lauren 85. I bortimot 55 av disse har han vært en designlegende. Businessen, som han startet med en liten slipskolleksjon i 1967, er i dag børsnotert i New York. Selskapet omsetter årlig for milliarder av dollar og er et av verdens aller mest kjente klesmerker.

Mr. Lauren ble født Ralph Rueben Lipschitz i New York i 1939. Han gikk på businesskole og tjenestegjorde i den amerikanske hæren før han fikk jobb ved den amerikanske klesforretningen Brooks Brothers i en kort periode. Så begynte han som selger i et slipsmerke, før han senere ble ansatt av en slipsprodusent. Der lanserte han sin egen kolleksjon, som han så tok videre som egeneid merke under navnet Polo. I 1972 åpnet han butikk i Berverly Hills i California. To år senere kledde han opp stjernene i Hollywood-filmen The Great Gatsby med Robert Redford i hovedrollen. Og i 1981 åpnet Lauren sin første butikk utenfor USA, i London.

Suksesshistorien: Ralph Lauren startet klesmerket under samme navn på slutten av 60-tallet. I dag er han verdt nesten 10 milliarder dollar. Foto: Dirck Halstead/Getty Images

Siden har det bare fortsatt å balle på seg. Merket er i dag et av verdens største, og den preppy stilen er viden kjent. I siste regnskapsår omsatte Ralph Lauren Corporation for 6,63 milliarder dollar og med 646 millioner dollar på bunnlinjen. Forbes estimerer 85-åringens private formue til å være 9,9 milliarder dollar. Tittelen som CEO i selskapet ga han fra seg i 2015, men han er fortsatt styreleder og kreativ leder.

Lanserer smykkekolleksjon for herrer

Ralph Lauren og dets undermerkevarer har i dag utallige kolleksjoner, med alt fra innredning (Ralph Lauren Home) til westerninspirert workwear (RRL). Fra spisesteder (The Polo Bar i New York) til målsømdresser (Purple Label) og golftøy (RLX).

Ny greie: Dette er første gang Ralph Lauren lanserer en permanent smykkekolleksjon for herrer. Foto: Ralp Lauren / Fotomontasje: Kapital

Men, ingen dedikert og permanent smykkekolleksjon for menn. Helt til nå.

Få dager etter grunnleggerens 85-årsdag lanserer merket nettopp dette. Alt fra mansjetter som ser ut som tøfler til ringer. Fra armbånd til slipsnåler. Sølv, lær og messing. Alle med en visuell link til stilen som Ralph Lauren er kjent for å dyrke, med Americana-vibber.

Prisene varierer mellom 250 og 450 dollar.

Åpner vintagebutikk (på nett)

En annen nyhet av året er en dedikert avdeling for vintage, Ralph Lauren Vintage.

Gammelt nytt: Merkets nyeste satsing er en egen vintageavdeling som selger eldre plagg fra Ralph Laurens 50 år gamle historie som klesmerke. Foto: Ralph Lauren / Fotomontasje: Kapital

Ralph Lauren har solgt vintage tidligere – ifølge Robb Report helt siden lanseringen av under-merkevaren RRL i 1993 – endog ikke fra eget merke. Nå er det kun own supply det handler om, fra eget arkiv. Plaggene skal være valgt ut av merkets inhousearkivarer og vintageeksperter. Nye produkter lanseres månedlig, i tematiserte samlinger. Her kan man finne gamle klassikere fra helt tilbake til 70-tallet.

Prisene er ikke direkte rimelige. De varierer fra 195 dollar for en caps til flere tusen dollar for jakker.