Snakker ut om Russland-exit

Dagligvaregiganten Unilever sluttførte i oktober salget av sin russiske virksomhet til det lokale selskapet Arnest Group, uten å oppgi noen salgssum. Nå forklarer Unilevers toppsjef, Hein Schumacher, at selskapet til slutt valgte å forlate Russland fordi det mistet kontrollen over virksomheten sin der, ifølge Bloomberg.

Han sier til Bloomberg TV at det ble vanskeligere for Unilever å flytte penger inn i og ut av landet, gjennomgå sine resultater og påvirke hvordan konsernets merkenavn ble ledet.

– Jeg så ikke noe vindu i nær fremtid hvor vi kunne gjenvunnet den kontrollen, og det drev beslutningen om å avslutte, sier Schumacher til TV-kanalen.

Unilevers russiske virksomhet hadde netto verdier for rundt 600 millioner euro ved salget, inkludert fire fabrikker og rundt 3.000 ansatte, ifølge nyhetsbyrået.

Konkurrenter blir

Fortsatt er konkurrenter som Nestlé, Mondelez og PepsiCo til stedet på det russiske markedet, til tross for utfordringene det medfører mer enn 1.000 dager etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina, med etterfølgende sanksjoner fra Vesten og russiske motsanksjoner.

Tidligere i år ble det kjent at mer enn 2.100 multinasjonale virksomheter hadde blitt værende i Russland etter Ukraina-invasjonen i februar 2022.

«Mange europeiske selskaper har virkelig funnet seg selv mellom barken og veden. De sa at de skulle dra, men ble presentert for kjøpere som var uakseptable for dem,» uttalte en toppleder som jobber med vestlige selskaper i Russland til Financial Times da avisen presenterte funnene i en ny studie fra Kyiv School of Economics.