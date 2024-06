Vestlige selskaper går tilbake på sine planer om å forlate Russland, skriver Financial Times og støtter seg på en studie fra Kyiv School of Economics som teller mer enn 2.100 multinasjonale virksomheter som har vært i landet siden Ukraina-invasjonen i februar 2022.

BLIR VÆRENDE: Mondelez International, ledet av Dirk Van De Put. Foto: Bloomberg

– Mange europeiske selskaper har virkelig funnet seg selv mellom barken og veden. De sa at de skulle dra, men ble presentert for kjøpere som var uakseptable for dem, uttaler en toppleder som jobber med vestlige selskaper i Russland.

I kjølvannet av invasjonen har Moskva gradvis gjort det dyrere for selskaper å forlate landet, og innført en obligatorisk 50 prosents rabatt på aktiva fra «uvennlige» land solgt til russiske kjøpere og en minimum 15 prosents exit-skatt. Samtidig har det ifølge avisen blitt stadig vanskeligere å finne lokale kjøpere spiselige for både selger og Moskva – og som i tillegg ikke bryter med vestlige sanksjoner.

– Investorene bryr seg ikke

Blant de over 2.000 selskapene som har sagt at de vil bli i Russland, deriblant Mondelez, Unilever, Nestlé og Philip Morris, har noen blitt mer åpne om planene sine. Mondelez-sjef Dirk Van de Put hevdet nylig overfor Financial Times at investorer «ikke bryr seg moralsk» om selskaper forlot landet.

BLIR VÆRENDE: Unilever, der Nelson Peltz er styremedlem. Foto: Bloomberg

Unilever-styremedlem og aktivistinvestor Nelson Peltz opplyste til samme avis tidligere i år at han hadde presset selskapet til å bli værende i Russland.

– Hvis vi trekker oss ut, vil de ta våre merkevarer for seg selv. Jeg tror ikke det er en god handel. Procter & Gamble og Colgate-Palmolive har ikke forlatt landet, så hvorfor i all verden skal vi, sa han.

– Bygget fabrikker over 30 år

Raiffeisen Bank International har også vært gjenstand for kritikk etter Financial Times-oppslaget om den østerrikske bankens Russland-baserte stillingsannonser som indikerte ambisiøse vekstplaner i landet den tidligere har lovet å forlate.

En annen toppleder som jobber med vestlige selskaper i Russland viser til en merkbar sentimentendring.

– Mens selskaper som varslet exit de første ukene etter invasjonen så en moralsk nødvendighet til å gjøre det, handler den nåværende bølgen mer om man virkelig må forlate landet. Noen av disse selskapene har bygget 4-5 fabrikker over 30 år. De kommer ikke til å selge det med 90 prosent rabatt, sier han.