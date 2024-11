(1) Ring fra Sophie Bille Brahe Foto: Sophie Bille Brahe

(1) Diamanter varer evig

Den danske smykkedesigneren Sophie Bille Brahes take på diamanter og perler er moderne og nyskapende. Ringen La Dorset Ensemble er håndlaget i Italia, i 18 karat sertifisert resirkulert gult gull med totalt 1,07 karat Top Wesselton VVS-diamanter. 120.000 kroner.

(2) Kasjmirgenser fra The Row Foto: The Row

(2) Subtil luksus

Hvit og delikat som puddersnø. Få gjør klassiske plagg bedre enn The Row, og denne genseren er i kasjmir og silke. Like pen til et skjørt i selskap som til dressbukser eller jeans. 20.000 kroner.

(3) Sko fra Manolo Blahnik Foto: Manolo Blahnik

(3) Skoesken under treet

Maysale fra Manolo Blahnik ble først introdusert i 1991 og har markert seg som en av det ledende skomerkets mest anerkjente modeller. En klassiker som er like fin på kontoret som på fest, og med en hæl på 5 cm kan du gå på disse hele dagen. 8.900 kroner.

(4) Parfyme fra Victoria Beckham Foto: Victoria Beckham

(4) Forførende duft

Internasjonal motepresse trekker frem Victoria Beckham som en av kvinnene som har markert seg mest i bransjen dette året. Skjønnhetslinjen hennes, Victoria Beckham Beauty, ble lansert tidligere i år hos Gimle Parfymeri i Oslo, til stor glede for mange. Parfymen 21:50 Reverie er forførende og sensuell på huden med noter av mørk vanilje, plomme, sedertre og tonkabønner. 3.900 kroner.

(5) Bottega Veneta-clutch Foto: Bottega Veneta

(5) Flettet skinn

Italienske Bottega Veneta er et av verdens fremste motehus og kjent for sine klassiske vesker i høy kvalitet og tidløs eleganse. Veskene i skinn som er flettet blir bare finere med tiden og vil forbli en favoritt i garderoben. De som vet, de vet. Bottega Veneta Andiamo Clutch. 30.200 kroner.

(6) Skinnhansker fra Handsome Stockholm Foto: Handsome Stockholm

(6) Chic med hansker

Handsome Stockholm spesialiserer seg på skinnhansker og har blitt en favoritt hos alt fra den svenske kongefamilien til internasjonal motepresse og Hollywood-stjerner.

(7) Ansiktsmaske fra Biologique Recherche. Foto: Biologique Recherche

Disse hanskene holder ikke bare hendene varme i vinter, men blir også et tilbehør som løfter antrekket. Pent til alt fra elegante kjoler til tykke vinterkåper. 3.200 kroner.

(7) Askepott-masken

Biologique Recherche er det franske hudpleiemerket som blir brukt ved blant annet ansiktsbehandlinger hos The Ritz i Paris – og masken Biomagic blir omtalt som The Red Carpet-mask. Denne gir følelsen av en luksuriøs behandling hjemme, med dyprensende og oppløftende egenskaper. 1.450 kroner.