Sett bort fra dress og slips er pysj nesten like mye romjulens uniform. Så hvorfor ikke gi en lukuspysj i gave? Svenske CDLP har spesialisert seg på blant annet dette. De selger pysj i alt fra leopardmønster til diskret, sort Lycocell. Den avbildede brune og rutete utgaven – et sett med skjorte og bukse – er såpass stilig at den også passer på puben i nød. 5.900 kroner.

(4) Slips fra Drake’s. Foto: Drake's

(4) Slips?

Ja, slips. Plutselig, før vi vet ordet av det, kan det være tilbake i motebildet. Det er greit å være forberedt. Husk at de ikke skal være for smale, men ei heller langt fra så brede som din onkels juleslips fra 90-tallet. Britiske Drake’s lager lekre, moderne slips i London som er greit tilgjengelige her til lands. 2.300 kroner.

Les også Julegavetips til henne Lei julegaveshopping? Her er alt du trenger. Til henne.

(5) Skjorte som gave er bra, så lenge du har kontroll på riktig størrelse eller byttelapp. Foto: Stenströms

(5) En herlig skjorte

Få ting i klesveien kan måle seg med en nystrøket skjorte som sitter bra. Når det er sagt, kan bare det å finne riktig passform være en nøysommelig prossess. Derfor, før du setter i gang med å kjøpe skjorte, sjekk ut mottagers klesskap eller iverksett en under-radaren-undersøkelse av vedkommendes skjortevaner uten å røpe hva julens gave vil være. Mange har tross alt favorittmerker de går etter. Om dette ikke er etablert, kan det være verdt å introdusere ham for britiske skjortemakere med ready-to-wear (være seg Drake’s eller Edward Sexton eller annet), eller kanskje ta det hakket opp og oppdrive noe målsøm (bare i Oslo finnes det gode alternativer). Over disk her til lands finnes også svenske og bredt distribuerte tilbydere som Eton og Stenströms. Du kan også titte på nisjemerker som 100 Hands og Berg & Berg (på nett).

(6) Allværsjakke fra Arcteryx. Foto: Arcteryx

(6) Tørt vær, under jakken

Er gavens mottager av typen som alltid må gå med allværsjakke, selv til dress? Da er det bare å krype til korset og kjøpe et plagg som i det minste vil bli mye brukt. Her finnes plenty av alternativer, og det er best å velge etter mottagers profil. Her følger et par eksempler. Vil han foretrekke en norsk og bærekraftfokusert produsent? Ta en titt på The Last Jacket fra Northern Playground. Eller er det rypejakt (den typen som er på fjellet) han lever for? Norrøna Finnskogen. Eller rocker han nøkkelknippet hengende fritt fra beltet, ruller aldri luen over ørene og repper gorp-core for alle penga? Se etter Arcteryx Beta, som avbildet. 6.500 kroner.

Les også Whisky til 960.000 kroner Én flaske kan komme til Norge.

(7) Belte fra Ralph Lauren Purple Label. Foto: Ralph Lauren

(7) Hold det oppe

Belte? Det har du kanskje ikke tenkt på siden slim-fit-buksene inntok klesskapet for snart 20 lange år siden. Siden romslige bukser er tilbake, må man kanskje belage seg på å spenne på seg beltene igjen, om du ikke vurderer å gi gavekort hos skredder, naturligvis. Avbildet belte er fra Ralph Laurens highend-varemerke Purple Label. I semsket skinn med litt western-preg. 4.300 kroner.