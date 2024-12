I disse dager snakker alle med et snev av interesse for tikkende greier om Patek Philippe Cubitus, det konservative og sveitiske merkets første helt nye modell på 25 år. Omtalen er ikke akkurat utelukkende positiv. Heller svært blandet, slik vi omtalte i forrige utgave av Kapital. Få – kanskje for få – snakker imidlertid om en mindre stor nyhet fra samme merke, lansert under verdens største klokkemesse Watches and Wonders tidligere i år. Den lekre dressklokken Golden Ellipse, som den heter, er langt fra ny, men nytt av året er at den nå kommer på en intrikat lenke i rosegull som perfekt matcher urkassen i samme materiale. Fett. Unisex. 660.000 kroner.