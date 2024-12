Whisky-boblen har «endelig sprukket»

Verdien av sjeldne whiskyer har stupt i år, skriver Financial Times, som igjen viser til en rapport fra den skotske investeringsbanken Noble & Co. som hevder at denne typen fine whiskyer har vært i en boble som nå «endelig har sprukket».

Ifølge rapporten skal flasker med whisky som selges med priser over 1.000 pund, eller i overkant av 14.000 norske kroner, ha falt med 34 prosent i volum og 40 prosent i verdi i løpet av året frem til 1. oktober.

Det tyder på at verdifallet har akselerert fra fjorårets nedgang på 7 prosent.

Ifølge Noble skyldes nedgangen en svekket global økonomi etter en periode med høy inflasjon, som har dempet etterspørselen etter luksusvarer og eksklusive drikkevarer.

Til sammenligning steg interessen for sjeldne whiskyer kraftig i årene med svært lave renter i kjølvannet av finanskrisen, som gjorde risikoinvesteringer mer attraktivt.

En tid er forbi

Global leder for whisky og brennevin hos auksjonshuset Sotheby's, Jonny Fowle, skal ha kommentert til Financial Times at tiden hvor nesten hver eneste nyutgivelse av sjelden whisky økte i verdi, er over.

Han påpekte imidlertid at produsentene «feilaktig» priser nyere, post-2020-utgivelser, mens eldre flasker som var priset fornuftig ved lansering fortsatt gjør det bra, om enn noe under høydepunktene i 2022.

Økende auksjonspriser siden 2017 har oppmuntret produsenter til å øke prisene for å gjenvinne noe av verdien som går tapt til sekundærmarkedet, sa han ifølge avisen.

«Det er forståelig å ikke ønske å etterlate profitt på bordet», sa han. «Men det er en kortsiktig strategi — det priser investorer og entusiaster ut av markedet», la han til.

Lavere eksport

Også den bredere skotske whiskyindustrien sliter. Eksportverdien falt ifølge Scotch Whisky Association med 18 prosent, og volumet med 10 prosent i første halvdel av året, sammenlignet med samme periode året før.

I nyere tid har fokuset for etterspørselen flyttet seg fra Asia til USA, hvor landets sterke økonomi har drevet etterspørselen etter dyr whisky.

McFadzean sa at trusselen om amerikanske sanksjoner under Donald Trump kan bli balansert av en gjenoppblomstring av kjøpekraft i Asia, hvor Hongkong har redusert tollsatser.