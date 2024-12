(1) Temptech La Sommelière Ecellar 185. Foto: Temptech

På kjøl

Temptech La Sommelière Ecellar 185 er gaven til den som har alt, inkludert endel ledig plass. Vinskapet er siste skrik fra kontinentet, rommer 185 flasker og har avanserte funksjoner som antivibrasjonssystem, UV-beskyttelse og digital styring via app. Med mulighet for flere temperatursoner og automatisk flaskegjenkjenning har den alt av det man trenger for en begynnende eller veletablert vinsamling. 60.000 kroner.

Barnevogn for technerder

(2) Cybex e-Priam. Foto: Cybex

Cybex e-Priam er influencerfavoritten blant nybakte foreldre som lever på både design og teknisk cool. Elektrisk assistanse som gjør det lettere å navigere i bakker eller om man føler seg tung i kroppen, samt et stilrent utseende som banker det meste i barnevognkategorien. Og funksjonelle løsninger som vendbart barnesete, at den er enkel å frakte og bra overganger fra bil til vogn. Den er tung og kostbar, men også en særdeles komfortabel opplevelse for både foreldre og barn. Fra 25.000 kroner.

(3) Sonos Ace. Foto: Sonos

God lyd på ørene

Sonos Ace er selskapets første hodetelefoner, med et premium design og god lydkvalitet. De tilbyr 30 timers batteritid, USB-C-tilkobling, den nyeste Bluetooth-teknologien med aptX og spatial lyd. Hodetelefonene har en allsidig lydprofil som passer godt til TV og film. Til tross for solid støydemping når den ikke helt opp til toppkonkurrentene. Er du derimot dypt inne i Sonos-universet, er dette imidlertid en vinner, blant annet ved å kunne koble seg direkte på TVen gjennom en Sonos Arc lydplanke. Det er samtidig sterk konkurranse i markedet både fra Bose, Sony og andre merker. 5.500 kroner.

(4) Apple Macbook Air M3. Foto: Apple

Laptop, enkelt og greit og best

Om noen i familien ønsker seg og har gjort seg fortjent til en laptop, er det spesielt én som gjelder. Og det er den nye 2024-modellen av Apples Macbook Air. Som vi skrev i mars, gjør den lave vekten, det smakfulle designet og soliditeten Macbook Air nærmest umulig å mislike. Den seneste utgaven med M3-prosessoren gjør valget enda lettere. 15.490 kroner.

(5) Anker 511. Foto: Anker

Fullt batteri, alltid

Ikke alle gir hverandre vinskap til jul. Er du på jakt en liten og ikke altfor kostbar gave som samtidig er noe av det aller mest anvendelige du kan gi uavhengig av kjønn: Kjøp en hurtiglader. Folk mister dem jevnlig, og de følger ikke lenger med i pakken når du kjøper ny mobil. Hvis kravet er en telefonlader, er Anker 511 30 W med USB-C helt riktig, til en billig penge. 300 kroner. Skal vedkommende lade flere ting om gangen, gå for en ladeboks på 100 watt med tre utganger, som en GaN-lader fra Satechi. 900 kroner.