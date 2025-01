IKEA har allerede sett økonomisk nytte av å relansere gamle klassikere fra arkivet. Nå fortsetter det flatpakkede selskapet med nettopp denne trenden i kolleksjonen “Nytillverkad”.

En ny, sjette batch med gamle, nye Ikea-møbler blir å se i de blå og gule varehusene i februar 2025.

Blant disse er flere møbler man kan kjenne igjen fra Ikea-katalogen for en håndfull tiår siden. Her er objekter fra alt mellom 60- og 80-tallet representert. Samt et par innslag fra 90-tallet. Fra knæsje lenestoler til minst like knæsje vaser.

Mest interessant er at de har valgt å lage en ny utgave av bokhyllen Guide/Enetri fra 1985, designet av dansken Niels Gammelgaard. Den har de seneste årene blitt meget populær på bruktmarkedet som vintagemøbel, og averteres i skrivende stund på Finn.no til priser mellom 4.000 og 10.000 kroner.

I tiden: Blomstervasene fra 90-tallet er designet av Anna Efverlund og relanseres nå. Eikebenken, hvis design tilhører Erik Wørt, kom for første gang inn i Ikea-katalogen i 1963. Foto: Ikea

Nå vil den igjen selges under navnet Byakorre. Partytrikset er at hylleplatene kan snus for å endre farge. En hvit og en grå side. Kantene er også malt i knæsje farger, men kan snus om man ønsker et enklere, hvitt uttrykk.

– Jeg elsker ideen om at man kan bytte om stemningen i sitt hjem gjennom design. Dette designet tillater deg å leke og tilpasse hyllen til eget innfall, enten du vil ha vågale farger eller noe mer subtilt, sier Gammelgaard om hyllen i en pressemelding.

Niels Gammelgaard Dansk arkitekt og designer født i 1944

Har vært ekstern designer for Ikea siden 1975

Står bak kjente Ikea-møbler som lenestolen Järpen og hyllen Enetri/Guide

Har også designet møbler for blant andre Fritz Hansen, Frederica og Fora Form.

Aktuell ved at Ikea relanserer flere av hans gamle design

Byakorre-hyllen vil være vesentlig rimeligerere enn hva et vintage eksemplar går for i dag. Prisen er oppgitt til 1.795 kroner.

Gammelgaard står for øvrig også bak en rekke andre Ikea-klassikere. Eksempelvis sofaen Moment og lenestolen Järpen fra 1983. Sistnevnte ble relansert i fjor. Dansken har også navnet sitt på en annen av nylanseringene i denne batchen. Det er en klappstol kalt Mofalla, opprinnelig fra 1978, som også er blitt et slags samleobjekt.

Nede, fra venstre, er stolene Mofalla, Sotenäs og Dyvlinge. Den hvite stolen i midten, litt høyere opp, er Gammelgaards Järpen som allerede tidligere er relansert og finnes i butikkene nå. Foto: Ikea

Mer retro på tapetet

I tillegg kommer et par spenstige sengesett, opprinnelig designet av svenskene Sven Fristedt og Anna Efverlund på henholdsvis 70- og 90-tallet.

Efverlund står også bak to funky blomstervaser som relanseres i gult og oransje.

Den danske arkitekten og møbeldesigneren Erik Wørt er også representert ved en benk han tegnet for Ikea i 1963. Nå markedsføres den som side- og kaffebord, med ben i heltre eik og topplate i eikefiner.

Sist ut er to lenestoler. Også i knæsje farger. Først ut er stol på stålrørunderstell trukket i rødt tekstil, fra svensken Gillis Lundgrens repertoar. Sotenäs, som den nå heter, gikk tidligere under navnet Puck på 60- og 70-tallet.