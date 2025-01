Selv om dette er merkets første, er det ikke tidlig ute hva gjelder å kaste seg på karbontrenden, siden materialet har vært i bruk i klokkeverdenen i flere tiår. Først populært i konstruksjon av mindre komponenter som tallskive og bezel, senere hele urkasser som her. Nå finnes lettvektsmaterialet i nesten alle prisklasser og i flere teknologiske variasjoner.

Uansett.

Longines har valgt den litt odde retromodellen Ultra-Chron til å motta den aktuelle karbonoverhalingen. Dette er en klokke som opprinnelig er fra slutten av 60-tallet, men relansert i noe mer moderne form i 2022. Da med tidsriktig puteformet urkasse som måler 43 mm i diameter og i stål.

Longines Sveitsisk klokkemerke grunnlagt i 1831

Heleid av Swatch Group

Er det syvende største sveitsiske klokkemerket målt etter omsetning, ifølge Morgan Stanleys årlige rapport om klokkeindustrien fra 2024.

Lettvekter: Ultra-Chron i karbon veier kun 80 gram, inkludert rem og spenne. Foto: Longines

Navnet Ultra-Chron kommer av urverket, som er og var noe utenom det vanlige. Til utgaven fra 2022 ble L836.6 utviklet, som i likhet med originalen er et såkalt høyfrekvens-urverk. Det opererer på 5 hertz, hvilket for de spesielt interesserte betyr at balansehjulet (i dette tilfellet konstruert med balansefjær i anti-magnetisk silisium) gjør 36.000 halvsvingninger i timen. Vanlige urverk tikker stort sett rundt mellom 2,5 og 4 hertz. Kort fortalt kan det bidra til høyere presisjon, og du kan relativt enkelt se forskjell på en klokke med høyfrekvens-urverk siden sekundviseren virker å “flyte” jevnere. Det er fordi sekundviseren tikker med enda flere små bevegelser enn klokker drevet av urverk med lavere frekvens. L836.6 (som tar utgangspunkt i et ETA-urverk og er kraftig modifisert for denne oppgaven) er for øvrig kronometersertifisert, selvopptrekkende og har en gangreserve oppgitt til litt over to døgn.

Nok om urverket.

Foto: Longines

Det handler om karbon

Karbon som materiale er som kjent lett og sterkt, og nye Ultra-Chron Carbon veier under knappe 80 gram. Inkludert tekstilremmen. Titan – matchende lett og sterkt – er brukt til bezel, krone og baklokk. Kombinert med en sandblåst tallskive i antrasitt har det hele et nokså monokromt uttrykk. Litt stealth og vesentlig mer moderne i stilen enn forgjengeren i stål som fortsatt selges.

Bezelen er i motsetning til utgaven fra 2022 ikke vridbar. Denne forenklingen er et noe finurlig designvalg som gjør Ultra-Chron til mindre fullblods dykkerklokke funksjonsmessig, og det vil sikkert være litt skuffende for noen. Men den respektable vannresistensen tilsvarende 300 meters dyp har Longines opprettholdt.

Detaljer i titan: Baklokk, bezel og krone er laget i titan, som i likhet med karbon er vesentlig lettere enn stål, som er det tradisjonelle materialet brukt til klokkeproduksjon. Foto: Longines

Så var det det med pris da, som vil være 67.250 kroner. Til sammenligning går den allerede eksisterende utgaven i stål (på lenke) for 51.050 kroner hos norske forhandlere. Det er et vesentlig steg opp og gjør Ultra-Chron Carbon til en av Longines dyreste klokker som ikke er i gull, men det er langt fra uvanlig at karbonutgaver fordrer vesentlig høyere pris enn en sammenlignbar modell i mer ordinært stål.

Rettelse: I versjonen av denne artikkelen som blir publisert i Kapital nr. 02/24 anslo vi feilaktig at prisen ville bli i nærheten av 55.000 kroner, gitt den amerikanske retailprisen på 4.900 dollar. Etter at saken gikk til trykk fikk Kapital opplyst norsk pris, som vil være 67.250 kroner.