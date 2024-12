Går Norge virkelig mot kraftunderskudd?

Ifølge analysen er det nemlig mer sannsynlig at Norge fortsatt har et kraftoverskudd i 2030, selv om overskuddet vil være mindre enn i dag.

Kraftbalansen i 2030

Med et forbruk på 135–140 TWh har Norge i dag et kraftoverskudd på 15–20 TWh. Analysen anslår at dette overskuddet vil reduseres til 5–10 TWh innen 2030. Årsaken er en forventet økning i kraftforbruket på rundt 15 TWh frem mot 2030, drevet av elektrifisering av transport og olje- og gassindustrien samt etablering av datasentre for kunstig intelligens (AI). Samtidig forventes en moderat økning i kraftproduksjonen fra landbasert vindkraft og solkraft.

Usikkerheter i forbruksveksten

To områder peker seg ut som usikre når det gjelder fremtidig kraftforbruk: AI og grønt hydrogen. Vi anslår at datasentre knyttet til AI og digitalisering forbruker rundt 4 TWh mer i 2030, men dette tallet kan variere betydelig. For grønt hydrogen har optimismen fra tidligere år kjølnet. Mange prosjekter har blitt kansellert eller utsatt på grunn av høye kostnader, og vi anslår at hydrogenproduksjonen kun vil kreve to TWh i 2030.