Skatteetaten har begjært den norske Body Shop-kjeden konkurs.

Det skriver Dagens Næringsliv , som viser til en beramming i Asker og Bærum tingrett. Saken skal behandles i tingretten torsdag denne uken.

Kjeden er begjært konkurs gjennom A Christensen Engros as og driftsselskapet Ace Shops, skriver DN.

Advokat Nils Holger Kofoed representerer selskapene, men har ingen kommentar til saken.

I forrige måned besluttet Body Shop å legge ned all virksomhet i Sverige etter å ha stengt flere butikker den siste tiden. I februar ble det britiske morselskapet The Body Shop International satt under restrukturering. Kort tid etter begjære The Body Shop seg konkurs i blant annet Danmark og USA.

