Abercrombie & Fitch-aksjen skyter i været

Onsdag rapporterte kleskjeden en salgsvekst på 22 prosent i første kvartal 2024, langt over forventningene fra Wall Street. Aksjen har i skrivende stund steget nesten 30 prosent etter nyheten, noe som markerer selskapets sterkeste første kvartal i historien, melder Bloomberg.

Selskapets nettoinntekt for perioden som endte fjerde mai var 113,9 millioner amerikanske dollar, sammenlignet med 16,6 millioner dollar året før. Omsetningen økte til 1,02 milliarder dollar, opp fra 836 millioner dollar samme periode året før.

Konsernsjef Fran Horowitz i Abercrombie & Fitch forklarte suksessen som en vellykket overgang mellom sesonger, relevant sortiment, og effektiv markedsføring.

– Vi navigerte sesongoverganger med relevante sortimenter og engasjerende markedsføring, noe som drev salget over våre forventninger, sa Horowitz.

Veksten var bredt basert på tvers av regioner og merkevarer, med Abercrombie-merket som økte med 31 prosent og Hollister-merket med 12 prosent. Selskapet ser også internasjonale markeder som en viktig vekstkanal. I EMEA-regionen (Europa, Midtøsten og Afrika) økte salget med 19 prosent, ledet av Storbritannia og Tyskland, mens salget i Asia-Stillehavsregionen økte med 10 prosent, ledet av Kina.

Selskapet rapporterte en årlig salgsvekst på 16 prosent i 2023, til tross for en generell nedgang i det amerikanske klesmarkedet. Abercrombie & Fitch forventer at salget vil øke med omtrent 10 prosent for hele 2024, opp fra tidligere prognoser på mellom 4 og 6 prosent.