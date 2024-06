Går av som sjef i Møbelringen

Bakgrunnen for avgangen er uenigheter mellom ham og styret om kjedens fremtidige forretningsstrategi og finansieringsmodell, melder DN.

– Vi er uenige om hvordan vi skal håndtere nødvendige investeringer for å møte fremtidens krav til IT-sikkerhet og stabilitet, kundevennlighet og konkurransedyktighet i markedet. Jeg forstår at styret mener at full enighet er nødvendig, spesielt i gjennomføringsfasen, for å lykkes. Det klarte vi ikke å oppnå, sier Eriksen.

Det er ikke angitt noen tidsramme for å finne Eriksens etterfølger, men selskapet har startet prosessen med å finne en ny leder. Under Eriksens ledelse har Møbelringens omsetning vært stabil på 1,8 milliarder kroner siden 2017. Eriksen vil fortsette i sin rolle som konsernsjef frem til utgangen av september.