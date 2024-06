Body Shop begjærer seg selv konkurs i Norge

Det skriver Handelswatch.

Skatteetaten begjærte tidligere denne uken den norske Body Shop-kjeden konkurs. Saken skulle opp i retten torsdag. Før rettsmøtet skulle settes i gang, meldte imidlertid selskapet selv at de ikke har klart å finne en løsning og at de må slå seg konkurs, skriver DN.

– Styret innser at vi ikke klarer å betjene all den forfalte gjelden, og det er ikke utsikter til at vi får ytterligere likviditet til å dekke det, og derfor må selskapet gå konkurs, sier Body Shop-eier Tim Christensen.

300 ansatte mister jobben etter konkursen.

– Vi har virkelig gjort vårt beste. De ansatte i alle ledd av bedriften har jobbet langt over norm for å få oss over den siste kulen. Det er derfor med tungt hjerte vi må legge inn årene etter over tre tiår, sier Christensen.

I forrige måned besluttet Body Shop å legge ned all virksomhet i Sverige etter å ha stengt flere butikker den siste tiden. I februar ble det britiske morselskapet The Body Shop International satt under restrukturering. Kort tid etter begjærte The Body Shop seg konkurs i blant annet Danmark og USA.

