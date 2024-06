Oda sier opp 150 ansatte

Matleverandøren Oda må nedbemanne og sier nå opp 150 ansatte. Det tilsvarer litt over fem prosent av arbeidsstokken.

Ifølge DN regner selskapet med at dette vil gi besparelser på opp mot 200 millioner kroner årlig.

Hovedandelen av de som mister jobben arbeider for Oda Group Services, avdelingen som står for produkt- og teknologiutvikling. Oda har fortsatt en visjon om å bli en nordisk markedsleder innen dagligvarer på nett, men setter videre internasjonal ekspansjon på vent.

– Jeg tar ikke lett på dette. Realiteten er at vi nå skal gjennom en tøff prosess, som vil være vanskelig for kollegene våre, og som jeg tar veldig alvorlig. Samtidig mener jeg dette er det riktige for selskapet, sier Oda-sjef Chris Poad til avisen.

Fersk sjef

Poad tok over sjefsstolen for knappe tre måneder siden, da gründer Karl Munthe-Kaas måtte gå av.

Briten har tidligere har hatt høytstående lederroller i kjempene Tesco og Amazon. Jesper Højer, tidligere konsernsjef for Lidl International, ble samtidig ny styreleder, mens Munthe-Kaas selv har fortsatt som styremedlem.

Nå innfører Oda ifølge DN også en en organisasjonsendring som innebærer at det opprettes en ny, felles ledergruppe. Leder for den norske virksomheten, Kristin Thornes, blir strategidirektør, mens Sverige-sjef Johan Lagerkrantz forlater selskapet.

Røde tall

Oda ble startet opp av Munthe-Kaas tilbake i 2013, som en utfordrer til den etablerte dagligvarebransjen. Selskapet ekspanderte raskt, og fikk med en rekke tunge investorer for å finansiere veksten.

Overskuddene har imidlertid latt vente på seg. I 2022 steg Odas omsetning fra snaut 2,5 milliarder kroner til over 2,9 milliarder kroner. Driftsresultatet endte imidlertid på nesten minus 1,1 milliarder kroner, mot minus 334 millioner kroner i 2021.

I fjor la Oda ned satsingen i Finland og Tyskland, og selskapet valgte å fusjonere med svenske Mathem – som også går med enorme underskudd.