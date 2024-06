Clas Ohlson knuste forventingene

Butikkjeden Clas Ohlson leverte et driftsresultat før skatt og renter (EBIT) på 65 millioner kroner i selskapets regnskapsmessige fjerde kvartal. På forhånd var det ventet til 43 millioner kroner, ifølge data fra Factset.

Bruttomarginen endte på 39,4 prosent, mens forventingene var 38,9 prosent.

Aksjen var kl. 15 onsdag opp 3,7 prosent til 159 svenske kroner. Siste tolv måneder er kursen opp hele 117 prosent.

– For første gang siden regnskapsåret 2016 har vi hatt et fjerde kvartal med et positivt resultat. Veivalgene vi har tatt har med fokus på våre styrker innenfor utvalgte produktnisjer, videreutvikling av vår sterke merkevare og investeringer i kundemøtet, gir resultater, sier konsernsjef Kristofer Tonström.

Utbyttet økes betydelig og foreslås til 4,25 kroner pr. aksje. Dette er en økning på 2,75 kroner pr. aksje sammenlignet med fjoråret.

Det er imidlertid ikke på nivå med analytikernes anslag på 4,75 kroner pr. aksje.

Høy vekst

Omsetningen økte med 22 prosent til 2.167 millioner kroner fra 1.776 millioner kroner i fjor. Justerer man for Spares, økte inntektene med 12 prosent til 1.998 millioner kroner.

– Veksten innenfor alle prioriterte produktkategorier har fortsatt i fjerde kvartal. Vi har holdt et høyt tempo i lanseringen av nye produkter, noe som har drevet både kundeinteresse og salg, sier konsernsjefen, og fortsetter:

– Siden oppkjøpet av Spares i fjor høst utgjør e-handel 18 prosent av totalt salg. Netthandel vil derfor fortsatt være en viktig vekstdriver.

Fremover satser selskapet på å utvide butikksortimentet og utbedre eksisterende butikker.

Sist gang selskapet rapporterte tall i mars stupte aksjen 14 prosent da markedet var skuffet over lønnsomheten.

Den største eieren i selskapet er Helena Ek Tidstrand, som er niese til Mary Haid - den eldste datteren av selskapets gründer Clas Ohlson.