Svakere etterspørsel etter luksusvarer ser ikke ut til å ha truffet Chanel veldig hardt. Den styrtrike, franske eierfamilien Wertheimer har håvet inn 12,4 milliarder dollar i utbytte de siste tre årene, melder Bloomberg.

SISTE SKRIK: Fra en visning av Chanels Haute Couture vår- og sommerkolleksjon 2024 i januar i år. Foto: NTB

2023-utbyttet på 5,7 milliarder dollar til Wertheimer-familiens Cayman Islands-registrerte holdingselskap er det største siden Chanel begynte å offentliggjøre resultater i 2018 – da luksusvarekjempen reorganiserte og flyttet til Storbritannia.

Anonyme brødre

De 5,7 milliardene, som kommer på toppen av 1,7 milliarder dollar i utbytte i 2022 og 5,0 milliarder dollar i 2021, bidro til å løfte familiens nettoverdier til 108 milliarder dollar ifølge Bloombergs milliardærindeks.

Disse verdiene er likt fordelt på de mediesky brødrene Alain og Gerard, som arvet eierskapet som barnebarn av en av de opprinnelige partnerne i Gabrielle «Coco» Chanels parfymevirksomhet. Med 54 milliarder dollar hver inntar de to 75- og 72-årige brødrene en delt 24. plass i indeksen.

Da Chanel rapporterte 17,2 milliarder dollar i inntekter og 5,8 milliarder dollar i driftsresultat for 2022, var dette opp henholdsvis 17,0 og 5,8 prosent fra året før. I 2023 løftet inntektene seg med nye 15,8 prosent til 19,7 milliarder dollar, mens driftsresultatet steg nærmere 11 prosent til 6,4 milliarder dollar.

Fransk dominans

Globalt er Chanel dermed det nest største luksusvaremerket bak Louis Vuitton, der inntektene passerte 22 milliarder euro (24 milliarder dollar) i 2023. LVMH-gründer Bernard Arnault er for øvrig verdens rikeste og god for 212 milliarder dollar ifølge nevnte indeks.

Den franske dominansen i luksusverdenen manifesteres av at L'Oreal-arving Francoise Bettencourt Meyers, verdens rikeste kvinne, står oppført på 15. plass med 101 milliarder dollar i nettoverdier. Videre er gründeren av Kering, selskapet bak merker som Gucci og Yves St. Laurent, god for 28,2 milliarder dollar. Det gir Francois Pinault en 60. plass på Bloomberg-listen.

Diversifisering

Nyhetsbyrået peker videre på at Wertheimers family office Mousse Partners har brukt Chanel-inntektene til å diversifisere inn i andre sektorer.

Under ledelse av Wertheimer-brødrenes halvbror, Charles Heilbronn, var Mousse Partners i fjor med på å ta investeringsbanken Rothschild & Co. av børs. Blant andre investeringer er start-ups som Brightside Health, det digitale reklameselskapet Brandtech Group og biotek-selskapet Evolved by Nature – slik det går frem av dokumenter sendt inn til London-børsen.

Ifølge Bloomberg drar Wertheimer-familien fordeler av hvordan imperiet er geografisk strukturert. Cayman Islands har ingen utbytteskatt, mens Storbritannia normalt ikke ilegger kildeskatt på utbytte utbetalt fra et britisk til et annet utenlandsk selskap.