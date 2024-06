Overrasket med tallslipp – salget falt med 30 prosent

Gamestop la frem sin tall for første kvartal fredag ettermiddag.

Fasit viser et kraftig fall i salgsinntektene fra 1.237 millioner dollar i fjor til 881,8 millioner dollar i år, en nedgang på 29 prosent. Bunnlinjen er fortsatt rød, men ble noe bedre. Resultatet etter skatt endte med et tap på 32,3 millioner dollar, sammenlignet med et tap på 50,5 millioner dollar samme periode i fjor.

Tallene kom som en overraskelse på markedet. I utgangspunktet skulle Gamestop slippe førstekvartalstallene senere denne måneden.

Videre kom selskapet med en oppdatering om det pågående aksjesalget. Siden mai har det solgt 45 millioner Gamestop-aksjer, verdt rett under 1 milliard dollar. Nå åpnes det for å selge ytterligere 75 millioner aksjer.

Keith Gill, mannen som startet Gamestop-shortskvisen i 2021, postet sitt første innlegg på nesten tre år i mai. Siden har Gamestop-aksjen våknet til liv og skutt i været.

Gill, som går under navnet «Roaring Kitty», skal sende direkte fra sin Youtube-kanal klokken 18.00 fredag. I påvente av direktesendingen var aksjen opp med over 21 prosent i førhandelen, men ting snur fort i Gamestop. Etter tallene falt aksjen over i rødt territorium. Nå er den ned 5 prosent i førhandelen på Wall Street.