Den tyske merkevaregiganten innen sportsklær og utstyr, har igangsatt en omfattende etterforskning etter anklager om betydelige bestikkelser og underslag blant ledende ansatte i Kina. Dette kommer etter at selskapet mottok et anonymt brev, melder Financial Times.

Det anonyme brevet, som hevdes å ha blitt skrevet av Adidas sine egne ansatte i Kina, anklager flere av selskapets ledende ansatte for å ha mottatt bestikkelser fra ulike leverandører. Bestikkelsene er angivelig i form av millioner av euro i kontanter og fysiske gjenstander som eiendommer, ifølge Financial Times.

«Adidas tar anklager om mulige brudd svært alvorlig og er forpliktet til å overholde juridiske og interne forskrifter og etiske standarder i alle markeder der vi opererer», kommer det frem av en pressemelding fra selskapet.

Selskapet ønsker ikke å gi ytterligere informasjon før etterforskningen er fullført.

Adidas aksjen er ved 15-tiden ned tre prosent og handles til 218 euro pr. aksje.