Luksusselskap: Dropper børsnotering

Selskapet som er mest kjent for sine luksuriøse sneakers, dropper nå sin planlagte børsnotering, ifølge Bloomberg.

Golden Goose sin aksjekurs var satt til 9,75 euro per aksje, men denne børsnoteringen blir altså ikke noe av. Selskapets avgjørelse om å trekke seg kommer av frykten for den politiske usikkerheten i Europa, ifølge Bloomberg.

Usikkerhet

Dette kommer nå i en turbulent periode for europeiske aksjer. Den franske presidenten Emmanuel Macrons annonsering om nyvalg har skapt usikkerhet i det europeiske aksjemarkedet. I forrige uke slet europeiske aksjer tungt, og spesielt Frankrike hadde et et bredt børsfall.

Børsnoteringen ville blitt den største på Milano-børsen siden mai i fjor.