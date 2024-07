Borgarting lagmannsrett har avgjort at Boozt kan delta i den nye VOEC-ordningen, ifølge E24.

VOEC-ordningen gjør det mulig å importere tekstiler tollfritt for beløp opptil 3.000 kroner, og har erstattet den tidligere 350-kronersgrensen.

Skatteetaten forsøkte å forhindre Boozt fra å bli med i ordningen, og hevdet at nettbutikken er så sterkt knyttet til Norge at den må forbli i det ordinære merverdiavgiftsregisteret.

Dette ville innebære at Boozt, som et norsregistrert foretak, måtte betale 10,7 prosent toll på tekstiler, noe som utgjør 45 millioner kroner i året for selskapet, ifølge E24.

Rundt 15 prosent av Boozts omsetning kommer fra salg til norske kunder, noe som betyr at selskapets virksomhet hovedsakelig foregår i utlandet. Retten la vekt på at Boozt ikke har ansatte i Norge, og at det fremkommer på nettsidene at kjøp skjer gjennom et svensk selskap.

Skatteetaten anket

Etter at Boozt vant i tingretten i fjor høst, anket Skatteetaten saken. Nå har Borgarting lagmannsrett kommet til samme utfall, særlig grunnet selskapets tilknytning til utlandet.

Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk, uttalte til E24:

«Kun tekstilbedrifter som hører til i Norge må betale full tekstiltoll. Konkurransevridningen i norske bedrifters disfavør øker, og staten taper masse penger».