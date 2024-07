Aksjekollaps etter kriserapport

«Vi forventer at resultatene vil gi en nedgang i aksjekursen», skriver analytiker Simen Aas i DNB Markets i en oppdatering til sine kunder torsdag morgen.

Han kunne ikke fått mer rettF. Klesgiganten Hennes & Mauritz (H&M) la torsdag morgen frem tall for det avvikende regnskapsåret 2023/2024 langt under forventningene.

Resultatet fra driften havnet i pluss med 7,2 millioner svenske kroner, en liten økning fra 4,7 millioner kvartalet i forveien. Men det er marginene som skuffer.

De havnet på 11,9 prosent, som er godt under prognosene på 12,3 prosent.

Aas i DNB har bitt seg merke i de svake marginene og svake salgstall.

«En negativ rapport», er konklusjonen.

Opprettholder ambisiøst marginmål

I en pressemelding skriver selskapet at de opprettholder marginmålet på 10 prosent på helårsbasis. De påpeker samtidig at dette kan bli mer utfordrende å nå enn forventet, og viser blant annet til svake salgstall i juni.

– Den viktigste forutsetningen for at vi skal nå målet vårt er at salgsveksten øker ytterligere i det neste halvåret, sier konsernsjef Daniel Ervér i H&M.

Analytiker Simen Aas forventer å se en nedgang i salg, og økning i kostnader knyttet til salgskampanjer i det kommende kvartalet. Samtidig forventer han at konsensusestimatene for resultat per aksje (EPS) kommer til å nedjusteres med 1-2 prosent.

Aksjestup sender hovedindeksen ned

H&M er notert på Stockholm-børsen og har hatt et godt børsår frem til dagens kvartalsrapport ble offentliggjort. Siden Daniel Ervér tok over for Helena Helmersson som toppsjef i slutten av januar hadde aksjen steget over 31 prosent.

Den svake rapporten sender imidlertid aksjekursen i fritt fall.

Nedgangen er på over 13 prosent torsdag morgen og markerer en av selskapets verste dager på børsen i nyere tid, ifølge Dagens Industri.



Kurskollapsen påvirker dessuten også Stockholm-børsen i sin helhet, som er ned 0,4 prosent torsdag formiddag, skriver avisen.