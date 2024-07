Tredobling for Elkjøp

Elkjøp Nordic endte regnskapsåret 2023, ved utgangen av april, med et driftsresultat på 805 millioner kroner. Det er nesten en tredobling av resultat året før, da elektronikkjeden fikk et driftsresultat på 291 millioner.

– Vi bestemte oss i fjor for å konsentrere oss om det vi faktisk kunne gjøre noe med, sier konsernsjef Fredrik Tønnesen i Elkjøp Nordic, om resultatet i et år med renteøkninger, høy inflasjon og ustabile valutaer.

- Vi er blitt bedre kunderådgivere, flinkere selgere og strengere på kostnader. Resultatet er økt lønnsomhet kombinert med historisk høy kundetilfredshet, og vi har tatt markedsandeler på en lønnsom måte - det er jeg veldig fornøyd med, fortsetter Tønnesen, som tok over som konsernsjef i fjor vår.

Elkjøp Nordic (Tall i mill. kr) FY 23/24 FY 22/23 vs. FY 22/23 Omsetning* 46.934 45.950 +2,1 %* EBIT (justert) 805 291 177 % EBIT % 1,7 % 0,6 % 1,1 % * Valuta nøytral vekst I FY 23/24 er -2,2 %

Fysisk nærvær

Krevende verdikjeder, ustabil kronekurs og høye renter har vært utfordrende for hele bransjen, også Elkjøp, det siste året. Men Tønnesen mener selskapets strategi om å være fysisk til stede med butikker der folk bor, kombinert med en effektiv nettside, nå gir resultater.

– Vi har akkurat lansert en ny nettside som er blitt veldig godt mottatt. Vi ser at de aller fleste kundene våre starter handlereisen på nett hjemmefra. Samtidig oppsøker de fleste også butikkene våre, enten for råd og veiledning eller for å plukke opp varene de har handlet på nett.

I tillegg fremhever elektronikksjefen selskapets logistikksystem, som han mener er Nordens beste og har hatt betydning for servicen kjeden kan yte sine kunder.

– Jeg tror dette, i tillegg til gode priser, er en av årsakene til at vi har rekordfornøyde kunder, sier han.

– Holder godt på lommeboken

Fremover forventer Tønnesen et fortsatt krevende marked, og han tror forbrukerne i Norden vil være forsiktige med innkjøp de neste 12 månedene.

– Markedet er ennå ikke friskmeldt, og folk flest merker fortsatt dyrtiden godt. Det betyr at mange fortsatt vil holde godt på lommeboka, sier han og legger til.



– For oss gir et marked med inflasjon dårlig forutsigbarhet, og det er absolutt nødvendig å følge utviklingen tett også fremover.