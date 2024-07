Sjokkfall for klesaksje

H&M er en av verdens mest vellykkede kleskjeder, men torsdag skapte aksjen smerte og desperasjon for investorene. Kursen stupte 12 prosent, etter at selskapet meldte om uventet svak inntjeningsvekst i kvartalet som ble avsluttet 30. mai. Driftsresultatet på 7,1 milliarder svenske kroner var hele 270 millioner mindre enn ventet. I tillegg hevdet ledelsen at «dårlig vær» trolig vil føre til at salget i juni blir 6 prosent lavere enn i samme måned i fjor.

Som om ikke det var nok, fortalte toppsjef Daniel Erver at det er blitt vanskeligere å nå konsernets målsetning om en 10 prosent driftsmargin i år. Årsaken er blant annet dyrere råmaterialer og valutaendringer. Analytikerne la til at høy inflasjon og en normalisering av forbruket etter pandemien tynger på klessalget. Utrolig nok er H&M-kursen bare opp med 3 prosent på fem år.

At den svenske kronen i det seneste året har styrket seg fra 8,5 til 8,8 eurocent bidrar til å begrense H&Ms rapporterte inntjening, ettersom en høy andel av inntektene er i utenlandsk valuta. Den svenske kronen svekket seg imidlertid torsdag, etter at landets riksbank holdt styringsrenten uendret og snakket om opptil tre kutt senere i år.

Kursutviklingen for andre europeiske klesaksjer var mer blandet. Burberry, som blant annet er kjent for sine utmerkede frakker, fikk et fall på nesten 5 prosent, mens Gucci-eieren Kering fikk et løft på mer enn 4 prosent. Sistnevnte ble godt hjulpet av at Bank of America oppgraderte aksjen fra «undervektet» til «kjøp».

Også GSK, eller GlaxoSmithKline, fikk en nedtur på rundt 5 prosent. USAs Senter for sykdomskontroll (CDC) anbefalte at legemiddelprodusentens vaksine mot respiratorisk syncytialt virus (RSV) bare gis til eldre personer med relativt høy risiko for å få sykdommen. GSK hadde håpet at alle over 60 år skulle bli anbefalt produktet. Både Pfizer og Moderna lager konkurrerende vaksiner.