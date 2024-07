Morningstar tror etterspørselen etter luksusvarer vil snart komme tilbake til høyere nivåer og ser stort potensial i fire luksusaksjer, ifølge Dagens Industri.

De argumenterer for at den dempede etterspørselen ikke vil være vedvarende og at sektoren vanligvis kommer raskt tilbake etter nedgangstider i økonomien.

Kering

Det nest største luksuskonsernet etter LVMH, Kering, har hatt en tøff periode bak seg. Gucci tapte 21 prosent i første kvartal som sendte Kerings aksje ned. Siden starten av 2023 har kursen falt med hele 30 prosent. Morningstars analytikere mener at aksjen som handler for 18 ganger konsensusinntektene er underpriset, og ser en oppside på rundt 60 prosent.

Morningstar har sterk tro på aksjen langsiktig som følge av den høye kjennskapen til selskapets merkevarer, de store ressursene til markedsføring og at de har kontroll over 90 prosent av distribusjonen.

Burberry

Siden starten av 2023 har Burberry-aksjen fått juling på London-børsen med et fall på over 50 prosent. Et globalt fall i etterspørsel etter luksusvarer, spesielt i Kina, sørget for at selskapet hadde en nedgang i salget på 4 prosent i forrige regnskapsår som strakk seg til 30. mars i år.

Morningstars analytikere mener derimot at trenden kan snus. De peker på den høye kjennskapen til merke. store kontrollen over distribusjonen og prissettingsmakt som viktige faktorer. Selskapet handles nå til 17 ganger inntjening for de neste 12 månedene.

– Selskapet har lansert nye kolleksjoner til alt for høye priser, men nå gjør selskapet det rette ved å investere mer i sine billigere kolleksjoner for å vokse igjen, sier Morningstar.

Swatch Group

Luksusmerker som Omega og Logines i er noen av merkene i porteføljen til klokkegruppen Swatch Group, som er den tredje aksjen Morningstar ser potensial i.

«Verdsettelsen er svært attraktiv fordi medvind ikke er inkludert», heter det i analysen.

De mener også at selskapets store eksponering mot Kina kan skape vekst. Oppdemmet etterspørsel etter pandemien og langsiktig voksende private inntekter gjør at man forventer at forbrukermarkedet i landet vil komme seg kraftig opp igjen.

Hugo Boss

Den siste aksjen Morningstar ser stor oppside i er moteselskapet Hugo Boss, selv om analytikerne i Morningstar innrømmer at luksusklær er utsatt for høy konkurranse og at veksten er lav.

Men de mener selskapets lave verdsettelse på 11 ganger neste 12 måneders inntjening gjør aksjen interessant.

Noe annet som gjør aksjen interessant hos Morningstar er selskapets satsning på fritidsklær, som ser ut til å være populær blant unge forbrukere.