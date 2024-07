Tidligere i år gikk Stein Eriksen av som finansdirektør i XXL etter fem år. Da hadde sportskjeden lagt bak seg et svært svakt finansielt fjorår, med et tap på 1,4 milliarder kroner med negativ vekst i to år på rad.

På børsen har XXL også blitt hardt straffet. Hittil i år er aksjen ned rundt 12 prosent. Det siste året har kursen falt hele 30 prosent.

– Det vanskeligste året i XXLs historie, konkluderte konsernsjef Freddy Sobin.

Etter Eriksens avgang varslet XXL at det umiddelbart ville starte prosessen med å rekruttere hans etterfølger.

– XXL går inn i en annen fase, med en sterk snuoperasjon som for øyeblikket blir gjennomført, og jeg føler at nå er riktig tidspunkt for meg å gå videre, sa Eriksen selv.

Har funnet erstatter

I en børsmelding mandag morgen fremgår det at Lars Syse Christiansen er utnevnt som ny finansdirektør i XXL. Christiansen tiltrer stillingen i august 2024.

Han er styreformann i Cardboard og Wanda, og har bakgrunn som finansdirektør fra flere europeiske forbrukerfokuserte virksomheter, slik som CirkleK, Otovo og Storebrand Bank.

— Jeg har beundret XXL-konseptet siden begynnelsen for over 20 år siden, som en hyppig kunde i butikk og på nett. Som den største sportsforhandleren i Norden, med en ledende omni-posisjon, har XXL grunnlaget for et sterkt comeback, sier den nye finansdirektøren i XXL, Lars Syse Christiansen.