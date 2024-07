Nike-aksjen stupte 20 prosent fredag. Fallet kom etter at aksjen hadde stanget opp mot den tekniske motstanden på 97,20-nivået og 200 dagers glidende gjennomsnitt i begynnelsen av uken. I forkant ble det også satt to nye topper i RSI-chartet, klart under toppen i RSI-chartet fra desember 2023, noe som ofte er et dårlig signal for den videre utviklingen.

Fallende trender

Aksjen har nå falt 56,5 prosent fra toppen på 173,32 dollar den 5. november 2021, men det er ikke sikkert bunnen er nådd enda.

NIKE: Aksjen falt 20 prosent fredag. Chart: Tradingview / Finansavisen

Aksjen stoppet på det som kan se ut som et gammelt og særdeles tynt, teknisk støttenivå fredag. Brytes det kan det åpne for at aksjen faller videre mot neste, tekniske støtte på 60-nivået.

Oversolgt

Med RSI langt nede i et oversolgt område er det imidlertid på kort sikt rom for korreksjoner opp igjen mot den tekniske motstanden på 81-nivået og kanskje 88,30-nivået. Kanskje også opp mot toppen i den fallende, seks måneder lange trenden, 97-nivået og 200 dagers glidende gjennomsnitt.

For å snu tendensen må RSI begynne å sette stigende bunner, bryte gjennom 50-nivået og den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet.

Denne kommentaren skal ikke anses som investeringsrådgivning og Finansavisen er ikke ansvarlig for eventuelle tap som måtte oppstå som følge av investeringer foretatt på basis av denne kommentaren.