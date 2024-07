Knuste konsensus

Europris rapporterte torsdag morgen tall for andre kvartal i 2024. Selskapet knuste analytikernes estimater og endte opp med en EBITDA på 567 millioner kroner. Konsensus ventet en EBITDA på 531 millioner kroner.

Omsetningen tikket inn på 3.109 millioner kroner mot ventet 2.425 millioner kroner. Justert for oppkjøpet av ÖoB var den organiske veksten for selskapet på beskjedne tre prosent, og like-for-like vekst endte rett i overkant av én prosent. Kvartalet ble positivt påvirket av at kvartalet hadde to mer salgsdager enn samme kvartal i fjor. Lavere salg av dyre sesongvarer og justert for at påsken var tidligere i år enn i fjor trakk i negativ retning. Bruttomarginen endte på 18,2 prosent, ned fra 23 prosent sammenlignet med året før. Nedgang skyldes delvis av at de konsoliderte inn det svenske selskapet ÖoB fra mai i år.

Ny milepæl

«I mai nådde vi en viktig strategisk milepæl på veien mot å skape en nordisk mester innen lavprisvariert detaljhandel, med Europris og ÖoB som ledende merker med lignende konsepter i Norge og Sverige. Vi har igangsatt et ambisiøst program for å låse opp potensialet i ÖoB, og jeg er glad for å kunne si at arbeidet med å integrere ÖoB har fått en god start,» kommenterer CEO Espen Eldal.

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl: 08:30.