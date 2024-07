Kraftig resultatløft for Bianca Ingrossos sminkeselskap

Bianca Ingrosso har hatt stor suksess med sminkeselskapet Caia Cosmetics, og 2023 var intet unntak.

Ferske regnskapstall viser at sminkegiganten omsatte for over en halv milliard svenske kroner i 2023, med et overskudd på nærmere 200 millioner svenske kroner.

Den sterke veksten kan tilskrives selskapets satsning i det tyske gigantmarkedet, skriver Dagens industri.

Sminkemerket, som gikk inn i det tyske markedet i 2021, har blitt stadig mer populært, med en vekst på 127 prosent i løpet av året.

Omsetningen landet på 569 millioner svenske kroner i 2023, opp fra 408 millioner kroner året før. Dette tilsvarer en økning på nærmere 40 prosent.

Sverige er fortsatt det største markedet for Caia Cosmetics, med en omsetning på 418 millioner svenske kroner, etterfulgt av Norge med 98 millioner svenske kroner.

Ryktes om nye eiere

Caia Cosmetics ble grunnlagt i 2018 av Ingrosso. To år senere kom oppkjøpsselskapet Verdane inn på eiersiden, som verdsatte hele Caia til 400 millioner svenske kroner.

Verdane eier i dag over 60 prosent av selskapet, mens Bianca Ingrosso er nest største eier med drøyt 12 prosent av aksjene, ifølge eierdatabasen Holdings.

I starten av året meldte Dagens industri at Verdane var på utkikk etter nye eiere og hyret inn finanshuset Raymond James for å finne en kjøper.

Den gang ble det sendt ut informasjon til potensielle kjøpere om et forventet overskudd før skatt på 207 millioner kroner, skriver avisen.

Nå er det klart at tallene som ble sendt ut er i tråd med årets resultater, men om sminkeselskapet får en ny eier, gjenstår å se.