Kering, tidligere kjent som Pinault-Printemps-Redoute, meldte onsdag kveld at gruppen endte første halvår med en kraftig nedgang i omsetningen. Selskapet varslet samtidig at prognosene for andre halvår også nedjusteres.

Følgelig faller Kering-aksjen kraftig på London-børsen, og rundt 13.30-tiden torsdag ligger Kering ned nær 8 prosent. Ved børsåpning startet aksjen ned 9 prosent, til den laveste kursen siden august 2017.

Omsetningsfall

Onsdag kveld meldte Kering ifølge CNBC at omsetningen falt med 11 prosent i første halvdel av 2024, sammenlignet med samme periode året før. Selskapet skrev i en uttalelse at nedgangen skyldes «et avtagende marked i de fleste regioner, unntatt Japan».

«Det var en betydelig nedgang i Kina, mens trendene ikke forbedret seg nevneverdig i Nord-Amerika og Europa», meldte selskapet.

Ser man bort fra valutaeffekter steg derimot omsetningen i Japan betydelig med 22 prosent. Ekskludert Japan falt omsetningen med 20 prosent i det bredere asiatiske markedet.

Lavere forventninger

Luksuskjempen, som har luksusmerkene Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Boucheron og Alexander McQueen i porteføljen, meldte ifølge CNBC at selskapet venter at driftsresultatet vil falle med om lag 30 prosent på årsbasis i andre halvår.

Det ble fremhevet at det er stor usikkerhet i hvordan etterspørselen etter luksusvarer vil utvikle seg fremover.

Gucci hadde den dårligste ytelsen i første halvår blant luksusmerkene, med et fall i omsetningen på 18 prosent mot samme periode året før.