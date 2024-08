Konkursomfanget øker - krisestemning i bilbransjen

Juli ble en tøff måned for mange næringsdrivende, 252 virksomheter måtte gi seg den siste måneden, noe som er en økning på 21 prosent sammenliknet med fjoråret. 2,3 milliarder i verdiskapning forsvinner og 1.094 ansatte mister jobben.

– Det høye konkursantallet i sommer vitner om at den økonomiske usikkerheten fortsatt preger norsk næringsliv, sier Christian Aandalen, administrerende direktør i Fair Collection.

– Konkursene øker på tvers av flere bransjer, blant annet i bilbransjen, hvor aktiviteten har vært tilnærmet parkert over tid, fortsetter Aandalen.

Bilbransjen sliter stort

Den svekkede kjøpekraften har gjort at færre nordmenn har tatt seg råd til å bruke penger på bil. Sammen med priskutt på en rekke elbiler ledet an av Tesla og endringer i skatte og avgiftsregler har bransjen blitt rammet hardt. I juli gikk blant annet den amerikanske elbilprodusenten Fisker sin norske virksomhet konkurs.

Tidligere denne uken kunne man lese om at bruktbilforhandleren Marcusbil var konkurs, ifølge dem selv var de den forhandleren som solgte flest brukte Teslaer i Norge. Til Bilnytt uttalte daglig leder Bjørn Amundsen at 2023 var et blytung år og at det lå an til et stort minusresultat.

Totalt gikk 15 selskaper innen handel med og reparasjon av motorvogner konkurs i juli. Det er nesten tredobling fra fjorårets seks konkurser.



De største klarer seg

Antallet konkurser i juli er det høysete siden 2019 og det er registrert 2.325 konkurser hittil i år sammenliknet med 2.130 på samme tid i fjor, noe som tilsvarer en oppgang på ni prosent. Statistikken for juli viser at konkursene rammer bredt på tvers av sektorer og bransjer. Historisk er det bygg og anlegg og servering som har de høyeste konkurstallene, men i juli opplevde disse bransjene en nedgang sammenliknet med fjoråret.

- Mens de store bransjene ofte har vært drivere for veksten i konkurser, ser vi i sommermåneden motsatt effekt. Nå er det derimot vekst på tvers av sektorer og bransjer, som faktisk overgår en svak nedgang i de største bransjene, sier Aandalen.

Rundt en femtedel av konkursomfanget i juli tilfaller bygg- og anleggsbransjen, detter er dog en nedgang på tre prosent fra fjoråret. Tall fra SSB viser at i overkant av 260.000 personer var sysselsatt i bygg- og anleggsektoren og er med det er den tredje største bransjen i landet etter antall ansatte.

- Den høye renten har gjort at få nye prosjekter settes i gang, samtidig som bedriftseierne har strevd med betydelig økte byggekostnader, uten at kostnadsveksten i sin helhet kan veltes på kundene. Realiteten for mange har dessverre vært konkurs og ansatte sendes ut på jobbjakt i et krevende marked, avslutter Aandalen.