Prishopp på kaffe etter frost i Brasil

Fremtidskontraktene på Arabica-kaffe gjorde et prishopp i New York etter at det ble meldt om frost i sørlige deler av Brasil, verdens største produsent av kaffe.

Den mest omsatte råvareindeksen for kaffe steg så mye som 7 prosent etter frosten, skriver Bloomberg. Det skal imidlertid ikke være snakk om lave nok temperaturer til at kaffeplantene ble skadet.

Kaldt vær er ifølge avisen ventet å ramme de sørlige områdene Rio Grande do Sul, Santa Catarina og Paraná nok en gang denne uken - men også denne gangen er det ventet at frosten ikke vil gjøre skade på plantene.

Ikke rom for problemer

«Den minimale forekomsten av frost i deler av Cerrado og High Mogiana var nok til å utløse ny frykt for forsyningen», kommenterte Thiago Cazarini i Cazarini Trading Co. ifølge Bloomberg.

«Vi befinner oss i et miljø hvor det ikke er rom for problemer med produksjonen», sier han.

Markedet følger nøye med på risikoen for potensielle skader, og det skal ikke mye til før prisene beveger seg.

Kaffeplantene er allerede under press fra problemer med tørke, og samtidig er flere bønder også bekymret for at det skal komme regn før frosten som vil sette i gang en tidlig blomstring, som kanskje ikke vil overleve hvis det kommer påfølgende regnskurer.