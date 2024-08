Sure signaler fra Home Depot

Tirsdag kom det nye tall for USAs grossistpriser i juli. Den månedlige veksten var skarve 0,1 prosent, og ekskludert matvarer og energi sto produsentprisindeksen på stedet hvil. Konsensusestimatet lå på 0,2 prosent for begge målingene, så statistikken bidro til lavere lange renter og børsoppgang.

Også i Storbritannia var det tegn på avtagende prispress. Der sank den årlige lønnsveksten i andre kvartal til 5,4 prosent, mindre enn noen gang siden august 2022. Samtidig krympet arbeidsledigheten fra 4,4 til 4,2 prosent, mens økonomene hadde spådd et løft til 4,5 prosent. I sum tolket markedet tallene som positive for rentepapirer, og renten på tiårige britiske statsobligasjoner falt.

Også kvartalsrapporten fra Home Depot, USAs tredje største butikkjede, regnes som en økonomisk indikator. I den seneste perioden overrasket både topp- og bunnlinjen positivt, men ledelsen advarte at omsetningen trolig blir 3–4 prosent lavere i år enn i fjor, justert for endringer i antallet butikker. Årsaken er at boligeiere utsetter «gjør det selv»-prosjekter, som følge av renteoppgang og økt usikkerhet rundt USAs økonomiske utvikling. En rekke andre forhandlere har klaget over lignende utfordringer. Ved firetiden tirsdag var Home Depot-kursen likevel noe opp.

California-baserte SunPower, som lenge red på den «grønne» bølgen i aksjemarkedet, fikk derimot et kursfall på mer enn 7 prosent. Selskapet, som installerer solpaneler, søkte om konkursbeskyttelse, som følge av sviktende etterspørselen. Pengebingen er tom, og ingen er villige til å bidra med ny kapital. Igjen har renteoppgang mye av skylden, ettersom det er blitt dyrere å lease solpaneler i USA. I tillegg har enkelte delstater nedskalert ordninger som lar kunder selge solenergi til strømnettverket. Et tredje problem er at angivelig «grønne» president Joe Biden har innført tollavgifter på kinesiske solpaneler, noe som har gjort dem en god del dyrere. SunPowers aksjekurs er nå ned med 98 prosent på et år.